Krzysztof Baranowski i Bogumiła Wander poznali się w 1979 roku. Piękna prezenterka była wtedy żoną wpływowego i bogatego biznesmena, Krzysztof Baranowski też miał rodzinę. Córka długo nie mogła wybaczyć mu decyzji o odejściu do innej kobiety. Ślub wzięli dopiero w 2005 r. W lipcu 2024 r. Bogumiła Wander zmarła. Chorowała na Alzheimera.

Rejs jako terapia

"Jedna z przyczyn, dla której nie waham się ruszyć w rejs, to jest też jakby terapia. Byliśmy w różnych rejsach razem, co jest dość niezwykłe, jeśli chodzi o taką damę telewizyjną - ale spotykaliśmy się w pół drogi. Tak samo dla mnie niezwykłe jest to, że chodziłem na czerwony dywan i na ściankę się fotografować, bo to zupełnie nie leży w mojej naturze. Trzeba wszystko przeżyć - i tak te cztery lata były ciężkie" - powiedział Krzysztof Baranowski w rozmowie z Piotrem Jaconiem w TVN24.

Reklama

Krzysztof Baranowski prosi o pomoc

Teraz pojawiły się problemy na drodze do spełnienia marzenia Krzysztofa Baranowskiego. Jacht Polonez częściowo ucierpiał w pożarze,. Krzysztof Baranowski potrzebuje więc inwestora skłonnego zainwestować w jego rejs. Wdowiec po Bogumile Wander ma własne wyposażenie statku, więc doszedł do wniosku, że potrzeba mu właściwego finansowania. "Nie szukam towarzyszy wyprawy, bo rejs ma być samotny. Szukam współinwestorów, by kupić jacht. Wtedy będę mógł powiedzieć o dalszych planach" - powiedział portalowi Show News Krzysztof Baranowski.