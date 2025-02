Tomasz Jakubiak, znany m.in. z programu "MasterChef", choruje na rzadki nowotwór układu pokarmowego. To rak dwunastnicy. Kucharz najpierw leczył się w Polsce, potem, dzięki pieniądzom ze zbiórek charytatywnych, pojechał na dwa miesiące do kliniki do Izraela.

"Mojego syna mi ukradli"

Kucharz opublikował nowe nagranie. Pokazuje powrót po spacerze do domu. W kuchni czekali na niego żona, syn i przyjaciel rodziny. Zażartował, że ktoś "kradnie" mu zajęcie oraz syna. Wszystko rozumiem, ale wracam ze spaceru i nie wiem, czy to nie najgorsza rzecz w moim życiu - ktoś mi ukradł kuchnię... Jerzyk... i jeszcze mojego syna mi ukradł. Robią ciasto - powiedział Tomasz Jakubiak.

Powrót na chwilę do Izraela

W dalszej części nagrania ujawnili, że przygotowują żydowską babkę z makiem. Powrót na chwilę do Izraela - powiedział Tomasz Jakubiak.