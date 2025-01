Beata Kozidrak pod koniec 2024 roku odwołała zaplanowane koncerty. Musiała poddać się leczeniu w szpital. Fani mieli nadzieję, że gwiazda szybko wyzdrowieje, aby zagrać na "House of Beata" w marcu 2025 roku. Beata Kozidrak nie zamieszcza jednak informacji w mediach społecznościowych. Dziennikarze zadali więc pytanie menadżerom Beaty Kozidrak, jak wyglądają jej plany koncertowe na marzec.

Co z koncertami Beaty Kozidrak?

Serwis, który miał zajmować się sprzedażą biletów na "House of Beata", nie wspomniał o odwołaniu widowiska. "W związku z oświadczeniem pani Beaty Kozidrak dotyczącym jej stanu zdrowia informujemy, że szczegóły dotyczące projektu "House of Beata" zostaną podane wkrótce. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Pani Beacie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy na stronie.

"Do końca marca Beata nie koncertuje"

"Fakt" skontaktował się zatem z menedżerami celebrytki. "Na razie nie mogę nic mówić na ten temat. Pozdrawiam" - przekazał krótko Andrzej Pietras. Co z kolei na to Ewa Tutka? "Zgodnie z oświadczeniem w mediach społecznościowych, do końca marca Beata nie koncertuje. O wszystkim wkrótce poinformujemy. Cierpliwości" - odpowiedziała.