O chorobie Beaty Kozidrak od pewnego czasu jest głośno. Artystka odwołała zaplanowane występy zarówno te w sylwestra, jak i kolejne miesiące.

Beata Kozidrak odwołała koncerty

W mediach pojawiła się informacja o jej chorobie a w mediach społecznościowych oświadczenie z prośbą o uszanowanie prywatności artystki.

W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej Christmas Time oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i niekomentowanie zaistniałej – z przyczyn niezależnych od kogokolwiek – sytuacji - czytamy w oświadczeniu.

Beata Kozidrak zmaga się z chorobą. Trafiła do szpitala

Okazało się, że choroba jest na tyle poważna, że wymagała hospitalizacji. W Nowy Rok artystka wydała kolejne oświadczenie, w którym złożyła życzenia swoim fanom. Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie. A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję Wasze wsparcie. Wszyscy jesteście moją Białą Armią. Na Nowy Rok życzę wam Zdrowia - napisała piosenkarka.

Krzysztof Cugowski uchyla rąbka tajemnicy. Chodzi o chorobę Kozidrak

Nie wiadomo, co dokładnie dolega Beacie Kozidrak. Diagnoza do tej pory nie wyciekła. Na ten temat milczy również menadżer piosenkarki czyli Andrzej Pietras. Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Faktem uchylił rąbka tajemnicy. Gdy usłyszał, że napisała w swoich mediach społecznościowych, że powoli wraca do zdrowia, stwierdził, że to dobra wiadomość. Dodał, że rokowania u artystki były różne.

To chwała Bogu, doskonale, to jest dobra wiadomość.Tam były rokowania różne, a jak jest tak, to świetnie. Bardzo się cieszę, że tam się wszystko powiodło. Nie słyszałem się z nią od choroby i nie znam szczegółów. A jak idzie wszystko ku dobremu, to się bardzo cieszę - stwierdził Cugowski.