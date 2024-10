28 września Tomasz Jakubiak ujawnił, że zmaga się z poważną chorobą. Znany kucharz udzielił Dorocie Wellman wywiadu, w którym powiedział, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Wyznał też, że dowiedział się o diagnozie zupełnie przypadkiem. — Zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie — zdradził Jakubiak.

Reklama

Tomasz Jakubiak ma nowotwór. Zwrócił się do internautów

Wieść o chorobie Tomasza Jakubiaka rozeszła się błyskawicznie. Z tego powodu juror programu "MasterChef" postanowił opublikować nagranie na Instagramie. Przyznał w nim, że bał się publicznie mówić o tym, że zdiagnozowano u niego nowotwór. W komentarzach pojawiło się mnóstwo słów wsparcia.

Teraz Tomasz Jakubiak nagrał kolejny film, w którym podziękował internautom za ciepłe słowa. Kucharz z uśmiechem dodał, że "nie spodziewał się, że tyle osób go lubi" i jest szczerze zaskoczony ilością otrzymanych wiadomości.

- Kochani, to, co się wydarzyło po mojej rozmowie z Dorotą Wellman i po tej mojej rolce, w której się przyznałem do choroby na Instagramie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania – powiedział Jakubiak.

- Chciałbym wam z całego serca podziękować za ilość maili, które napłynęły, za ilość wiadomości, które dostałem no i za te dziesiątki tysięcy komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem. To jest coś, co nie mieści się w mojej głowie – dodał.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Tak Tomasz Jakubiak dowiedział się o nowotworze

Pierwszymi objawami choroby były bóle brzucha, a z czasem doszły także bóle kręgosłupa. Tomasz Jakubiak wykonał szereg badań. Wyniki wydawały się jednak uspokajające. Sprawę rozstrzygnęły dopiero pogłębione badania, których początkowo nie zlecono.

- Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: "Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. [...] Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie i że jest ciężka sytuacja” – zdradził znany kucharz.