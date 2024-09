"Jakubiak rozgryza Polskę", "Jakubiak w sezonie", " Jakubiak lokalnie" czy "MasterChef" to tylko kilka programów, w których wystąpił Tomasz Jakubiak. Kucharz i autor książek kulinarnych teraz ujawnił, że walczy z nowotworem. Od jakiegoś czasu fani dopytywali o to, jak Tomasz Jakubiak się odchudza. Kucharz bowiem wyraźnie schudł.

Trudne wyznanie

Jakiś czas temu dowiedziałem się, że choruję na bardzo rzadki, trudny do wyleczenia nowotwór. Nie chciałem się do tego przyznać ze względu na to, jak rodzina zaczęła cierpieć, no i nie wiem dlaczego - po prostu było mi wstyd. (...) Niesamowite, co choroba potrafi robić w głowie - powiedział Tomasz Jakubiak w emocjonalnym nagraniu na Instagramie.

Teraz już do tego dojrzałem, staję przed wami i mówię: tak, kochani, mam nowotwór. I tym samym zaczynam największy challenge w swoim życiu, czyli walkę z nowotworem, która pewnie będzie długa. Mam nadzieję, że jak najlepiej się skończy. Mam też nadzieję, że nie zniknę z mediów, że wystąpię w kolejnym "MasterChefie", że stanę na nogi, że nabiorę sił, troszkę przybiorę masy i dalej będę was rozśmieszał z ekranu (...) - mówił Tomasz Jakubiak w nagraniu, które przygotował dla swoich fanów.

Pełne dobrej energii komentarze

Podziękował też za wsparcie, pełne ciepłych uczuć komentarze i poprosił o dużo dobrej energii, która jest mu teraz szczególnie potrzebna.

Wideo Tomasza Jakubiaka obejrzało już ponad 300 tys. osób., a wśród znalazła się m.in. Magda Gessler. "Jestem z Tobą… dużo sił" - napisała.

"Tomek, trzymaj się. Sama dokładnie wiem jak to jest, ale głowa jest najważniejsza, podejście. Trzymam mocno kciuki" - wtóruje jej Anna Puślecka, która pokonała raka. "Tomek, kochamy Cię" - to już słowa Anny Senkary, koleżanki z TVN. "Tomku. Masz siłę jesteś waleczny. jestem z tobą!!! Całuję" - napisał Michel Moran.

Bardzo rzadki rodzaj raka

To jest coś, co praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie - zdradził Tomasz Jakubiak w wywiadzie udzielonym Dorocie Wellman w "Dzień Dobry TVN".

- Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: "Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. (...) Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie i że jest ciężka sytuacja - opowiadał. Tomasz Jakubiak przeszedł chemioterapię i czeka na kolejną operację.

100-procentowe wsparcie żony

Tomasz Jakubiak i Anastazja Mierosławska są parą od 5 lat. Pobrali się rok temu. Kucharz 28 września 2024 r. ujawnił, że walczy z chorobą nowotworową. - Moja Anastazja jest zaangażowana w 100 proc., to ona na początku walczyła bardziej ode mnie, ja się na początku wycofałem - powiedział.

Tomasz Jakubiak i Anastazja Mierosławska poznali się kilka lat temu, na imprezie. Nie utrzymywali ze sobą kontaktu, bowiem oboje byli wówczas w związku.

W 2019 roku umówili się na wspólną kolację, która bardzo ich zbliżyła. W mediach plotkowano o początkach ich związku i ciąży.