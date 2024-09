Tomasz Kammel przez niemal trzy dekady był pracownikiem Telewizji Polskiej. Prezenter prowadził m.in. takie programu jak "Randka w ciemno", "Pytanie na śniadanie", "Dance Dance Dance" czy "The Voice Kids". Na przestrzeni lat sprawdzał się także w roli konferansjera wielu wydarzeń TVP. Wraz ze zmianą rządzących i, co za tym idzie władz stacji, 53-latek został zwolniony.

Nowe otwarcie dla Tomasza Kammela

Tomasz Kammel po zwolnieniu z TVP zajął się działalnością szkoleniową. Rozwijał też swoje media społecznościowe. Teraz dowiedzieliśmy się, że dołączył do ekipy założonego przez Krzysztofa Stanowskiego kanału w serwisie YouTube - Kanału Zero.

Tomasz Kammel udzielił wywiadu Monice Richardson wywiadu. Ich rozmowa ukazała się na YouTube w kanale "The Richardson Star". Monika Richardson zaczęła konkretnie.

Czy Tomasz Kammel jest dziennikarzem?

Tomku, pierwsze pytanie jest trudne. Czy ty jesteś dziennikarzem? - zapytała. Właśnie... Ja czasami myślę, że tak, a czasami myślę, że nie - odpowiedział wyraźnie skonsternowany Kammel. A ty, jak myślisz? Jestem? - dodał.

Kinga Rusin ukuła kiedyś takie stwierdzenie infotainment (informacja i rozrywka - przyp. red.) i tak mówiła na temat śniadaniówki. Ja myślę, że to jest fajne. Czyli jesteś showmanem, prezenterem, konferansjerem, trenerem. Dziennikarzem chyba nie... - odpowiedziała Monika Richardson.

Nie wiem, czy to, czym my się zajmujemy, to rzeczywiście można łatwo to pod dziennikarstwo podciągnąć, jak choćby to, co robi Jacek Żakowski. Ale z drugiej strony teraz tych odmian media-workingu jest tak dużo, więc nie wiem, czy warto poświęcać czas, na to, żeby się podporządkowywać. Ale faktycznie ja stoję chyba na pięciu różnych nogach - skwitował Tomasz Kammel.