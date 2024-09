Izabella Krzan i Tomasz Kammel to był duet bardzo lubiany przez widzów "Pytania na śniadanie". Prezenterka znalazła swoje miejsce w Kanale Zero u Krzysztofa Stanowskiego. Niedawno opublikowała serię zdjęć, na których pozowała razem z Kammelem. "Jedni znają Piaska, inni wyrabiają paszport. #staytuned #Chłopakiniepłaczą #Krzamel" - napisała w opisie.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Fanów poruszył hashtag #krzamel. "Krzamel is back? Jeśli TAK- bardzo mnie to cieszy”; "Czuję wielki transfer do Kanału Zero tej jesieni"; "Tęsknimy za wami”; "Uwielbiam Was" - pisali ludzie.

Tomasz Kammel oficjalnie przedstawiony widzom

Teraz okazuje się, że od dawna trwały negocjacje Kanału Zero z Tomaszem Kammelem. W Kanale Zero Kammel będzie współprowadzić poranki. Ma mieć również swój wieczorny program, do którego będzie zapraszać gości. Poinformowano o tym w niedzielnym programie Kanału Zero i przedstawiono oficjalnie Kammela.

Kammel po raz ostatni w TVP pojawił się wiosną podczas finału "The Voice Kids". Wcześniej odsunięto go od prowadzenia "Pytania na śniadania" , tak jak wszystkich innych prowadzących z poprzedniej ekipy.

Tomasz Kammel - ponad 20 lat w TVP

W TVP pracował od 1997 roku z przerwą w 2007, gdy rozwiązano z nim umowę za udział w "Tańcu z gwiazdami" TVN oraz od maja 2009 do marca 2011 - przez część tego czasu pracował w Polsacie. W TVP prowadził m.in. "Randkę w ciemno", "Dzieciaki górą!" i "The Voice of Poland".