Ewa Minge jest projektantką mody, o której Polska po raz pierwszy usłyszała w latach 90. Dziś poza tym, że projektuje stroje, zajmuje się także pisaniem książek i nie stroni od wyrażania swoich opinii na temat tego, co dzieje się w świecie oraz polskiej rzeczywistości.

Ewa Minge na plaży w skąpym bikini

Jej bardzo szczere opinie często wywołują spore poruszenie. Kilka tygodni temu w jej mediach społecznościowych można było znaleźć wpis, w którym Ewa Minge odniosła się do tego, co wypada a co nie dojrzałym kobietom. Pretekstem do podjęcia tego tematu, było opublikowane przez nią zdjęcie w bikini.

Projektantka nie ma się czego wstydzić. Jej ciało jest bardzo wysportowane i szczupłe. Choć ma już 57 lat może się pochwalić naprawdę nienaganną sylwetką. Teraz na jej profilu pojawiło się nocne, nieco mroczne nagranie z wakacji. Ewa Minge zapozowała na nim w momencie, gdy wychodziła z wody w dwuczęściowym stroju kąpielowym.

Tak zareagowali internauci na widok Ewy Minge

Strój podkreślał nie tylko jej figurę, ale też opaleniznę. Pod filmem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani nie szczędzili jej komplementów a wiele internautek pisało wprost, że marzą o takiej sylwetce.

Jakie boskie ciało; Zjawiskowa; Zazdraszczam pozytywnie jak zrobić taki brzuch; Figura sztos; Najpiękniejsza; Wyszła bogini z wody; Boginka; Petarda; Pani Ewo to grzech mieć taką figurę! Chyba nie ma osoby, która nie zazdrości - pisali internauci.