Widzów "Dzień dobry TVN" zelektryzowała ostatnio informacja, że aktor Piotr Adamczyk będzie prezenterem w śniadaniówce. "Wow, świetna wiadomość", "Tego jeszcze nie było" - komentowali we wpisach w mediach społecznościowych. Nie zabrakło spekulacji, "jak wielkie pieniądze" skusiły Piotra Adamczyka do podjęcia się tej roli. Aktor odniósł się do tego.

Reklama

Piotr Adamczyk o swojej karierze

Aktor postanowił odnieść się na Instagramie do rewelacji dotyczących jego obecnych finansów. "Czytam o sobie, że skończyła się już moja kariera, muszę dorabiać w Polsce, zarabiając horrendalne pieniądze jako prowadzący "DDTVN"" - zaczął gwiazdor.

Ile zarobi Piotr Adamczyk w "Dzień dobry TVN"

"Gwoli sprostowania: wciąż pracuję jako aktor, a z propozycji współtworzenia ramówki "DDTVN" przez tydzień skorzystałem pro publico bono, bo ucieszyła mnie szansa opowiedzenia o tematach, które są mi bliskie. Jednym z nich będzie materiał opowiadający o hejcie. Czytając komentarze pod artykułami, które umiejętnie naginają prawdę, by podsycić swoją sensacyjność, dochodzę do wniosku, że wybrałem temat niezwykle aktualny. Zapraszam do oglądania "DDTVN" już od 2 września, a po tygodniu funkcję tygodniowego naczelnego przejmie kolejna znana wam osoba" - poinformował Piotr Adamczyk. Jesteście zaskoczeni?

OBSERWUJ nas na WhatsApp