Stacja TVN przygotowała jesienią kilka nowości dla swoich widzów. Wśród nich są m.in. dwa nowe programy. To "Unboxing - Wielkie Otwarcie" oraz "Eternal Glory".

Co to za produkcje i kto je poprowadzi?

W programie "Unboxing - Wielkie Otwarcie" weźmie udział sześć zespołów. Ich zadaniem będzie - jak informuje portal Wirtualnemedia.pl - odgadnięcie, do czego służą nietypowe gadżety, które ukryto w wielkich, kolorowych pudłach. Za każdy trafnie odgadnięty przedmiot zespoły otrzymają nagrody i punkty. Można wiele wygrać, ale też stracić wszystko.

Gospodarzem programu został Damian Michałowski, który u boku Pauliny Krupińskiej prowadzi "Dzień Dobry TVN". Jest też współgospodarzem studia podczas zawodów w skokach narciarskich.

Program "Eternal Glory" to belgijski format. Prowadzi go Anna Senkara, która do niedawna była prowadzącą "Dzień Dobry TVN". W tym programie wystąpią z kolei gwiazdy sportu. Medaliści i olimpijczycy będą rywalizować w serii trudnych wyzwań, wymagających nie tylko kondycji fizycznej.

Jesienna ramówka TVN

Wśród nowości w jesiennej ofercie TVN znajdzie się nowa telenowela dokumentalna "B&B Love" oraz seriale "Klara" i "Morderczynie". Stacja planuje też liczne kontynuacje – będą kolejne sezony takich hitów jak "Top model", "MasterChef", "Ślub od pierwszego wejrzenia" i "Azja Express". Jesienna ramówka TVN rusza 26 sierpnia br.

