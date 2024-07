Krzysztof Kowalewski ze związku z kubańską tancerką Vivianą Rodriguez miał syna Wiktora. On z kolei doczekał się córki i wnuczki znanego aktora, czyli Sachy Kowalewski. Kobieta poszła w ślady sławnego dziadka i kształciła się w Ruskin School of Acting. W Polsce można ją było oglądać razem z Krzysztofem Kowalewskim w filmie "Proceder".

Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego wzięła ślub z ukochaną

W maju media obiegła informacja, że Sacha zaręczyła się ze swoją partnerką Marcelą.

Niespodzianka! Jesteśmy zaręczone! Wczoraj poprosiłam Marcelę o rękę, w miejscu, gdzie po raz pierwszy spotkałyśmy się z rodziną i przyjaciółmi. Na naszej pierwszej randce zwróciłam się do niej i powiedziałam: Mam co do ciebie dobre przeczucia - okazało się, że miałam rację - napisała w sieci Sacha.

Na jednej ceremonii się nie skończy

Zaręczyny odbyły się 16 maja, z kolei 12 czerwca wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego i jej partnerka wzięły ślub. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia z tego wydarzenia. Jesteśmy małżeństwem! 12 czerwca pobrałyśmy się w ratuszu w Islington w otoczeniu przyjaciół i rodziny w Londynie. To było małe i kameralne spotkanie, którego nigdy nie zapomnimy i jesteśmy bardzo wdzięczne wszystkim, którzy sprawili, że było tak wyjątkowe - czytamy na profilu Sachy.

Obydwie panie wystąpiły w garniturach - jedna w czarnym, druga w białym. Poinformowały, że odbędzie się także druga impreza, dla tych którzy nie mogli cieszyć się ich szczęściem. Brakowało nam naszych przyjaciół i rodziny z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, dlatego w najbliższej przyszłości będziemy obchodzić kolejną uroczystość ze wszystkimi naszymi ulubionymi ludźmi z całego świata - napisała wnuczka aktora.