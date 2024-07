Aktor Kacper Kuszewski od lat gra w serialach, występuje w telewizji i w teatrze. Ogólnopolską rozpoznawalność zdobył dzięki roli Marka Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Rzadko jednak opowiada o swoim życiu prywatnym. Czasem jednak robi wyjątki. Tak stało się teraz. W rozmowie z "Wprost" aktor opowiedział o pewnej swojej przypadłości, z którą zmagał się od dzieciństwa.

Kacper Kuszewski o ADHD

Kacper Kuszewski opowiedział o życiu z ADHD. Jak wspomina, diagnozę usłyszał w zeszłym roku, ale symptomy odczuwał już w dzieciństwie. Długo był to jednak problem społecznie bagatelizowany i dopiero dziś podchodzi się do niego z odpowiednią uwagą.

Kacper Kuszewski podkreśla, jak ważna jest odpowiednia diagnoza. Bo ADHD u osób dorosłych może objawiać się w zupełnie inny sposób niż u dzieci. Nie ukrywa, że ADHD wpływa na jego codzienne funkcjonowanie.

W dorosłym życiu często przejawia się w inny sposób niż w dzieciństwie, np. w postaci perfekcjonizmu. Poszedłem to sobie zdiagnozować, bo do dziś mam pewne problemy w funkcjonowaniu związane z ADHD.

Nowe wyzwania przed Kacprem Kuszewskim

Kacper Kuszewski wiosną 2024 zajął siódme miejsce w programie rozrywkowym Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi". Teraz pracuje na planie teleturnieju TVP pt. "Tak to leciało!" - jesienią zobaczymy w roli prowadzącego.

"Po raz pierwszy biorę udział w tego typu przedsięwzięciu nie jako uczestnik, a prowadzący, więc towarzyszą mi duże emocje. Ponadto doskonale rozumiem, co przeżywają uczestnicy programu. Zadbanie o ich dobry nastrój i komfort to moje najważniejsze zadanie. Będę się starał dodawać im odwagi i podnosić na duchu, bo doskonale wiem, że występ w programie telewizyjnym to spory stres dla każdego" - zdradził Kacper Kuszewski, opowiadając o "Tak to leciało".