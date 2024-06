"Tak to leciało!" to lubiany przez widzów TVP, muzyczny teleturniej. Zawodnicy muszą uzupełnić brakujące wersy polskich przebojów. Hasło brzmi: "im więcej wyśpiewasz, tym więcej wygrasz". W nowej, jesiennej edycji show w roli gospodarza zadebiutuje Kacper Kuszewski. Zastąpi Sławomira i Kajrę. Przed tym duetem program prowadził Maciej Miecznikowski.

Emocjonujący debiut

Kacper Kuszewski ma już za sobą pierwsze nagrania do "Tak to leciało!". Bardzo się cieszę, że będę miał okazję poprowadzić "Tak to leciało!". To program muzyczny, a ja sam bardzo lubię śpiewać i lubię, jak inni śpiewają - powiedział na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Po raz pierwszy biorę udział w tego typu przedsięwzięciu nie jako uczestnik, a prowadzący, więc towarzyszą mi duże emocje. Ponadto doskonale rozumiem, co przeżywają uczestnicy programu. Zadbanie o ich dobry nastrój i komfort to moje najważniejsze zadanie - zdradził aktor.

Walka ze stresem

Będę się starał dodawać im odwagi i podnosić na duchu, bo doskonale wiem, że występ w programie telewizyjnym to spory stres dla każdego. Widzom zaś – wraz całą ekipą "Tak to leciało!" – postaramy się dostarczyć cotygodniową porcję doskonałej rozrywki przy największych polskich przebojach - zapowiada Kacper Kuszewski.