Tomasz Wolny od lat związany jest z obchodami Powstania Warszawskiego. Co roku 1 sierpnia prowadził koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" na placu Piłsudskiego.

Tomasz Wolny wspomina uczestniczkę Powstania Warszawskiego

Na scenie pojawiał się w kamizelce z symbolem Polski walczącej, którą zrobiła mu jedna z uczestniczek Powstania. To była Zofia "Sosenka" Czekalska. Kobieta zmarła w maju tego roku. Tomasz Wolny był z nią bardzo zżyty. Gdyby żyłą, obchodziłaby 101. urodziny. Z tej okazji były dziennikarz TVP zamieścił wpis na Instagramie.

Dokładnie rok temu o tej porze kończyliśmy urodzinowe lody truskawkowe w naszym miejscu, czytając setki Waszych życzeń. Pani Zosieńka była wzruszona… i teraz też by była - napisał Wolny. Na nagraniu, które Wolny dodał do postu widać, jak 'Sosenka" przyznaje, że chciałaby "pożyć jeszcze 4-latka". Wolny zapewnia panią Zofię, że "umawiają się" na kolejne dziesięć lat.

Z życiem niestety na nic nie można się umawiać… - dodał we wpisie. Podsumowując swój wpis, Tomasz Wolny zaapelował do swoich obserwatorów, by doceniali każdą chwilę z tymi, którzy walczyli podczas Powstania.

Chłońmy każdą chwilę, jaką z Powstańcami jeszcze mamy… Każdą! - - stwierdził.