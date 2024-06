Shannon Doherty walczy z nowotworem. Zaczęło się od guza w piersi. Potem nastąpiły przerzuty. W listopadzie 2023 r. aktorka poinformowała, że "rak piersi w czwartym stadium rozprzestrzenił się na kości".

"Czujesz się zdradzoną frajerką"

Pod koniec kwietnia 2023 r. aktorka złożyła pozew rozwodowy. Jako powód rozpadu małżeństwa z trzecim mężem, fotografem Kurtem Iswarienko podała "różnice nie do pogodzenia". W najnowszym odcinku swojego podcastu Doherty po raz pierwszy skomentowała ich rozstanie.

- Oczywiście rozwód nie jest łatwy, zwłaszcza gdy naprawdę się kogoś kochało. A ja kochałam mojego męża. A kiedy jesteś tak zraniona jego działaniami, że po prostu czujesz się zdradzoną frajerką, rozstanie jest naprawdę trudne - przyznała w podcaście. 14 czerwca 2024 r. Shannen Doherty wystąpiła o alimenty od Iswarenki. Gwiazda seriali "Beverly Hills, 90210" i "Czarodziejki" nie może pracować, a potrzebuje pieniędzy na dalszą terapię.

"Podróż w nieznane"

Shannen Doherty poinformowała fanów, że przygotowuje się do nowej rundy chemioterapii, więc nie wie, kiedy pojawi się kolejny odcinek jej podcastu.

"Nie mam pojęcia, jak długo będę na chemioterapii. Nie mam pojęcia, czy będą to trzy miesiące, czy sześć miesięcy, czy też - jeśli po trzech miesiącach to nie zadziała - zmienimy leczenie. To nie jest coś, co mogę przewidzieć. To nie jest coś, co moi lekarze mogą przewidzieć. I to jest przerażające. Po prostu muszę iść w nieznane" - wyznała 53-letnia aktorka.

Czuję, jakby moje życie było podróżą w nieznane od ponad roku, lawirowaniem między rozwodem a rakiem