Ogłoszenie, które zaskoczyło fanów festiwalu i wielbicieli zespołu pojawiło się 10 czerwca na facebookowym profilu festiwalu. "Zespół, który od blisko 30 lat podbija serca fanów. Mimo upływu lat nie stracili nic ze swojej koncertowej energii i charyzmy - wciąż potrafią porwać tłumy i dostarczyć publiczności niesamowitych emocji i dobrej zabawy!" - napisano na początku wpisu.

"Autorzy hitów takich jak »A wszystko to...« , »Zawsze z Tobą chciałbym być« czy »Powiedz« z pewnością nie są obcy dla festiwalowiczów. Organizatorzy z radością zapowiadają, że Ich Troje dołącza do Małej Sceny jubileuszowego, 30. Pol'and'Rock Festival" - napisali organizatorzy festiwalu.

W kwietniu się nie udało

Jeszcze w kwietniu Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, informował, że zespół zgłosił chęć udziału w festiwalu, ale nie został zakwalifikowany.

"Wysłaliśmy zgłoszenie. Zrobiliśmy to specjalnie dla was. To, że nie dostaliśmy się na ten festiwal i że wystąpimy, to jest prawo organizatora. Mogę powtórzyć tylko to, co mówię za każdym razem, kiedy nie grają nas stacje radiowe. Czasami jest tak, że to, że wy jeździcie na ten festiwal, nie oznacza, że większość sobie tego życzy" - mówił w kwietniu w krótkim nagraniu na Instagramie Michał Wiśniewski.