Małgorzata Rozenek od lat jest gwiazdą TVN. Popularność zdobyła jako "Perfekcyjna Pani Domu". Potem dostawała kolejne programy, m.in. wzięła udział w "Projekcie Lady". Była też jedną z prowadzących "Dzień Dobry TVN". Teraz Małgorzata Rozenek jest gwiazdą własnego programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", w którym podejmuje sportowe wyzwania.

Dlaczego Małgorzata Rozenek nie poszła do Polsatu?

W rozmowie z Pudelek.pl celebrytka przyznała, że jakiś czas temu Polsat zaproponował jej telewizyjny transfer. Wygląda więc na to, że plotki o tym, że Edward Miszczak chciałby mieć ją w swojej stacji, nie były całkowicie bezpodstawne. Dlaczego nie przyjęła tej propozycji?

"Dostałam lepszą propozycję z TVN-u. Absolutnie nie (dop. red. żałuję). Ja jestem dzieckiem TVN-u i utożsamiam się z wartościami, które TVN chce przekazać. Jestem bardzo dumna, że pracuję w tej stacji, więc to była wielka radość" - wyznała Małgorzata Rozenek w podcaście Pudelka.

Czy Małgorzata Rozenek boi się o swoją przyszłość?

Małgorzata Rozenek została zapytana również o to, czy obawia się o swoją przyszłość w telewizji.

"Myślę, że jest bardzo dużo nowych mediów i ta kreatywność, pęd i chęć do próbowania nowych rzeczy pozwolą mi się realizować na bardzo wielu płaszczyznach, co zresztą robię. Myślę też, że telewizja potrzebuje sprawdzonych osób. Z jakiegoś powodu zaczęliśmy się zbliżać do standardów amerykańskiej telewizji, która wykorzystuje doświadczenie medialne swoich twarzy. To jest jednak coś, czego nabywa się z czasem występowania przed kamerą. Tego nie da się przekreślić" - stwierdziła.