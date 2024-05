"Hotel Paradise 8" w TVN7 dobiegł końca. We wtorek poznaliśmy zwycięską parę tego telewizyjnego show. To Agnieszka i Jędrzej. Wielkimi przegranymi są Ada i Bartek. Mężczyzna dobitnie finał "Hotelu Paradise". W nagraniu powiedział, co o tym myśli. Czuje głęboki żal.