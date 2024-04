Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z największych gwiazd rodzimego show-biznesu. Przez krótki czas prowadziła "Dzień dobry TVN". O tym zawodowym okresie opowiedziała w podcaście Żurnalisty. Wyznała, jak wyglądała jej praca w śniadaniówce i zdradziła, jak została z niej zwolniona.

Małogrzata Rozenek-Majdan - miłośniczka wyzwań

Niedawno widzowie mogli obejrzeć pierwszy odcinek nowego programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", którego główną bohaterką jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda pojawiła się w podcaście Żurnalisty, który postanowił poruszyć z nią temat zwolnienia ze śniadaniówki TVN. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że jej największym zawodowym marzeniem jest prowadzenie "Dzień dobry TVN". Nie nacieszyła się posadą prezenterki długo, gdyż w czerwcu 2023 roku producenci podziękowali jej za współpracę.

Małgorzata Rozenek-Majdan o presji

"Sama na siebie nałożyłam zbyt dużą presję. Miałam niezwykle wspierającą redakcję. Relacje, które tam nawiązałam, trwają do tej pory i są bardzo pozytywne. Tylko ta presja, którą ja sama na siebie nałożyłam spowodowała, że ja po raz pierwszy w życiu - i powiedziałam sobie, że ostatni - pozwoliłam odebrać sobie radość ze swojej pracy, ze swojego życia i działalności" - powiedziała w rozmowie z Żurnalistą. Podkreśliła, że trudno jej było wcielić w nową rolę. - "Ja się nie spełniłam w roli zadającej pytania" - dodała. Wyznała również, że w trzy miesiące zrozumiała, że to nie dla niej. Prowadzący podcast zapytał również, w jaki sposób podziękowano jej za współpracę w śniadaniówce.

Jak podziękowano Małgorzacie Rozenek-Majdan za pracę w "Dzień dobry TVN"?

"Wiedziałam, że to jest już pozamiatane. (...) Cały proces przyjmowania mnie i dziękowania za pracę w tej redakcji odbył się z totalnym poszanowaniem moich uczuć. I mówię to nie jako pracownik korporacji, ale jako człowiek" - - opowiedziała gwiazda.

Reakcja Radosława Majdana

Małgorzata Rozenek-Majdan opisała, że była "szczęśliwa, zadowolona i dumna z siebie", gdy dowiedziała się, że otrzymała posadę w "Dzień dobry TVN". Ale później musiała zejść na ziemię i zderzyć się z rzeczywistością, która ją przytłoczyła. Okazuje się, że zmianę jej samopoczucia zauważył również ukochany, Radosław Majdan.

"Radosław patrzył na to zatroskany. To był trudny moment, bo długo trwał i był taką operacją na otwartym sercu, na ogromnych oczekiwaniach mnie względem mnie i takim poczuciu, że to sypie ci się na twoich oczach i nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, jak temu zaradzić" - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.