Joanna Przetakiewicz od lat świetnie radzi sobie w biznesie. Właścicielka firmy "La Mania" przekonuje, jak ważna jest niezależność finansowa. Otwarcie rozmawia o pieniądzach i twierdzi, że nie należy się ich wstydzić. Była partnerka życiowa Jana Kulczyka uważa, że zarobki nie powinny być tematem tabu.

Godne życie za 10 tys.

Portal Jastrzabpost.pl zapytał Joannę Przetakiewicz, ile jej zdaniem trzeba zarabiać, by godnie żyć. "Trudno mi powiedzieć, jaka to jest suma. Jest to uwarunkowane tym, czy musisz wynająć mieszkanie, spłacić kredyt, czy masz dzieci i w jakim wieku jesteś - powiedziała.

"Myślę, że 10 tys. zł to jest bardzo dobra suma. Aczkolwiek jak weźmiesz pod uwagę listę cen, np. za wynajem mieszkania, to trudno jest pomyśleć, że jest to wystarczające. Ostatnio podjechałam po kawę na wynos, wzięłam 3 kawy i precelka i zapłaciłam za to 120 zł" - stwierdziła bizneswoman.

Joanna Przetakiewicz o tych, którzy zarabiają 3 tys.

"Jak widzisz taką cenę, to zastanawiasz się, ile powinni młodzi ludzie zarabiać, żeby było ich stać na kino, na to, żeby mogli być razem, gdzieś wyjść itp. 10 tys. myślę, że jak na singla w Warszawie to jest dużo i jest to poziom finansowy, który daje bardzo duże bezpieczeństwo, ale z drugiej strony widzisz ceny, które są kompletnie abstrakcyjne" – dodała Joanna Przetakiewicz.

"Podziwiam tych, którzy żyją za 3 tys. zł. Naprawdę podziwiam" - podsumowała Joanna Przetakiewicz.