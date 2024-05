Koncert był darmowy. Fani zajmowali więc miejsca na długo przed tym, nim się rozpoczął. Wielu koczowało na Copacabana od kilku dni.

Madonna porwała nieprzebrany tłum na Copacabana

Koncert trwał ponad dwie godziny i wieńczył trasę z największymi przebojami Madonny, która rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. 65-letnia wokalistka wykonała między innymi takie utwory jak "Like a Prayer", "Vogue" i "Express Yourself". Rio, oto jesteśmy, w najpiękniejszym miejscu na świecie, z oceanem, górami, Jezusem - powiedziała Madonna do tłumy fanów. Nawiązała do figury Chrystusa Zbawiciela, stojącej na wzgórzu Corcovado w Rio de Janeiro

Reklama

Madonna pobiła tym koncertem rekord. Wcześniej należał on do The Rolling Stones, których w Rio de Janeiro oglądało 1,5 mln osób.

Reklama

65-letnia gwiazda jest w doskonałej formie, co widać na nagraniach z koncertu. Tańczy i śpiewa na najwyższym poziomie. Gwiazda rozmawiała z publicznością, która jej chętnie odpowiadała. Specjalnie na tę okazję nauczyła się odrobine portugalskiego.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Władze Rio de Janeiro liczą krociowe zyski

Bezpieczeństwa na koncercie pilnowało ponad 3 tys. policjantów. Władze zastosowały podobne metody zarządzania tłumem jak podczas karnawału w Rio de Janeiro.

Władze miasta i prowincji Rio de Janeiro ogłosiły, że wydały na koncert Madonny 20 mln reali (15,9 mln zł), a pozostałą część wydatków pokryli prywatni sponsorzy. Urzędnicy spodziewali się, że dzięki wydarzeniu do lokalnej gospodarki wpłynie ok. 300 mln reali (237,8 mln zł).