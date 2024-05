Anita Sokołowska jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Widzowie Polsatu świetnie znają ją z serialu "Przyjaciółki", gdzie wcielała się w postać Zuzy Markiewicz. W tej roli występowała w latach 2012-2023.

Gościnnie pojawiła się w takich serialach, jak "Miodowe lata", "Pensjonat pod Różą", "Prawo Agaty”, "Hotel 52". Można ją było również oglądać w filmach, m.in. "Jak poślubić milionera?" i "Jak zostać gwiazdą".

Jurorka w programach telewizyjnych

Aktorka brała wcześniej udział w "Top Chef. Gwiazdy od kuchni” oraz była jurorką "The Brain. Genialny umysł”.

Warto wspomnieć, że Anita Sokołowska ma bogaty dorobek teatralny. Realizuje się również jako reżyserka spektakli.

Anita Sokołowska o pokonywaniu granic

48-letnia Anita Sokołowska w "Tańcu z gwiazdami" była stawiana za przykład dla dojrzałych kobiet, które w każdej chwili życia mogą zacząć robić coś nowego.

"Nie mam ambicji myśleć o sobie w kontekście drogowskazu, kogoś, kto będzie teraz mówił komuś, jak ma żyć. To wydarzyło się przy okazji, za co jestem ogromnie wdzięczna. Pokonałam bardzo dużo swoich nieumiejętności, przekroczyłam dużo granic w sobie. W mojej drodze zawodowej zawsze kryję się za rolami, za charakterami, zawsze to są postaci, zawsze mówię czyimś tekstem, oczywiście, obdarzam je moją wrażliwością, ale jednak to są pewne maski, które nakładam"- powiedziała Anita Sokołowska w wywiadzie dla Plejada.pl.

Na co Anita Sokołowska przeznaczy pieniądze z nagrody?

Oprócz Kryształowej Kuli Anita Sokołowska za zwycięstwo w "Tańcu z gwiazdami" otrzymała 100 tys. zł, a Jacek Jeschke - 50 tys. zł. Co zamierzają zrobić z wygraną?

"Jacek za miesiąc ma ślub kościelny we Włoszech, więc mu się przyda. Jak będzie za mało, to ja mu pożyczę" - zdradziła aktorka.

"W moich marzeniach nie sięgałam po dzisiejszy dzień i po to, że wygram ten program, więc nie wiem. Coś mi kazali podpisać, ale nie wiem... Pieniądze są rzeczą wtórną, one są, potem ich nie ma" - podsumowała zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami".

Życie prywatne Anity Sokołowskiej

Od kilkunastu lat Anita Sokołowska związana jest z reżyserem teatralnym Bartoszem Frąckowiakiem, z którym w 2013 roku doczekała się syna Antoniego.

Wcześniej Anita Sokołowska byłą żoną Rafała Malinowskiego. Poznali się w 1999 r. Gdy kariera Anity zaczęła nabierać rozpędu, małżonkowie stopniowo zaczęli się od siebie oddalać. Ostatecznie w 2009 roku doszło do rozwodu.

"Oboje jesteśmy szczęśliwi. Rafał ma dwójkę dzieci, świetną żonę. Czasem się widujemy, nasze dzieci biegają razem po placu zabaw" - mówiła o pierwszym mężu Sokołowska w rozmowie z magazynem "Twój Styl".