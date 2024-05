Simon Dorante-Day już kilka lat temu mówił, że jest nieślubnym synem Karola i księżnej Camilli. Miał zostać oddany do adopcji.

Twierdzi, że jest nieślubnym synem Karola III. Kim jest Simon Dorante-Day?

By udowodnić, że ma rację, domagał się od pary królewskiej wykonania testów DNA, które miały potwierdzić jego rewelacje. Rodzina królewska pozostawiła tę prośbę bez odpowiedzi.

Simon Dorante-Day to mężczyzna, który mieszka obecnie w Australii. Gdy miał 18 miesięcy został adoptowany przez rodzinę mieszkającą w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna mówi, że jego babcia pracowała dla rodziny królewskiej i to od niej dowiedział się, że jest rzekomo nieślubnym dzieckiem Camilli i Karola. Miał pojawić się na świecie, gdy Karol miał 17 a Camilla 18 lat. To właśnie z powodu wieku jego rodziców, rodzina królewska miała znaleźć chłopcu nowy dom i nie ujawniać publicznie faktu, że się urodził.

Dorante-Day miał być poddawany operacjom plastycznym

Dorante-Day podkreśla, że w przeszłości poddano go licznym operacjom plastycznym, by nie był podobny do pary królewskiej. Miał mieć m.in. zmieniony kolor tęczówek. Wciąż domaga się testów DNA. Gdy wystąpił w programie 7life zasugerował, że również William i Harry powinni poddać się testom.

I tak już istnieje wiele publicznych domysłów na temat ojcostwa ich obojga, równie dobrze można to rozstrzygnąć raz na zawsze. Kto tak naprawdę jest spadkobiercą? A genetycznie włosy zawierają wszystkie odpowiedzi - stwierdził Dorante-Day.