Jan Englert to aktor znany m.in. z takich filmów jak "Wielka wsypa", "Komedia małżeńska", czy serialu "Dom".

Jan Englert ma czwórkę dzieci

Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, że prywatnie jest on ojcem aż czwórki dzieci. Najbardziej znaną córką aktora, która podobnie jak on zajmuje się aktorstwem jest Helena Englert. Można ją było zobaczyć w głównej roli w filmie "Pokusa" oraz serialu "#BringBackAlice".

Helena ma trójkę przyrodniego rodzeństwa. Jej najstarszy brat do Tomasz. Mężczyzna już niebawem skończy 54 lata. To owoc związku Jana Englerta z Barbarą Sołtysik. Para poznała się i zakochała w sobie w szkole teatralnej. Już po kilku miesiącach wzięli ślub a w 1970 roku na świat przyszedł właśnie Tomasz.

Trzy lata później Jan Englert został ojcem bliźniaczek - Katarzyny i Małgorzaty. Aktor rozwiódł się ze swoją żoną dopiero po 33 latach małżeństwa. W jednym z wywiadów wyznał, że tkwił w destrukcyjnym związku" wyłącznie dla dobra dzieci.

Kim jest Tomasz Englert?

Syn Englerta, czyli Tomasz nie związał swojego życia zawodowego z aktorstwem. Gdy miał 25 lat został dyrektorem jednego z największych dziś domów mediowych w Polsce. Jego pierwsze małżeństwo podobnie, jak związek ojca, rozpadło się. Z drugą partnerką doczekał się córki Leny. Dziś nie zajmuje się już sprzedażą i marketingiem, tylko fotografią artystyczną.