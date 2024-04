Księżna Kate i książę William pobrali się 29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim. Ślub księcia i Kate Middleton był jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego dziesięciolecia. Lista gości była imponująca, znalazło się na niej prawie dwa tysiące osób, w tym koronowane głowy z innych państw. Para pobrała się z miłości, ale do ślubu mogło nie dojść, gdyby wynik testów sprawdzających płodność nie był zadowalający.

Testy, którym poddawana jest przyszła królowa

Jak podają media, płodność małżonki przyszłego króla sprawdza się w Wielkiej Brytanii rutynowo. Autor jednej z książek o monarchii, Tom Quinn w "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" wspomina, że opowiadała mu o tym księżna Diana.

Przed ślubem z księciem Williamem Kate również musiała przejść test. Quinn twierdzi, że gdyby okazało się, że nie może mieć dzieci, do ślubu nigdy by nie doszło. Dodaje także, że w przeciwieństwie do Diany, która nie wiedziała o co chodzi w przedślubnych badaniach, Kate wyraziła zgodę na testy i wiedziała, po co one są.

Kate i William historia miłości

Kate i William poznali się w 2001 roku na studiach. Byli razem przez kilka lat. W 2007 roku Kate zerwała z Williamem. Zeszli się po kilku miesiącach. Od tamtej chwili są nierozłączni.

Kate i William doczekali się trójki dzieci. Teraz książę wspiera żonę, u której zdiagnozowano raka. Opiekuje się nią i dba o to, by wracała do sił.