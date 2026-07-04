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Joanna Racewicz wzięła ślub i pokazała zdjęcie. "Ja. Panna Młoda" [FOTO]

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
45 minut temu
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Joanna Racewicz
Joanna Racewicz pochwaliła się, że wzięła ślub/AKPA
Joanna Racewicz wzięła ślub i pochwaliła się tym w mediach społecznościowych. Na zdjęciu jest w białej sukni. Dziennikarka podzieliła się też filozoficznymi przemyśleniami na temat życia. Nie jest to taki zwykły ślub.

Dziennikarka Joanna Racewicz ogłosiła, że wzięła ślub. Celebrytka opublikowała wyjątkowy wpis. Na instagramowym profilu Racewicz pojawił się materiał ze ślubu, który wzięła... sama ze sobą. Odziana w białą suknię celebrytka wyznała internautom, iż zdecydowała się na ten wyjątkowy krok po długiem czasie odnajdywania siebie na nowo.

Joanna Racewicz: nie wiem, kiedy zaczęłam od siebie odchodzić

"Ja. Panna młoda. Dość dorosła. Na własnym ślubie. Sama ze sobą. Prawdziwa. Zdziwieni? Doskonale rozumiem. Więc - po kolei: Nie wiem, kiedy zaczęłam od siebie odchodzić. Może wtedy, kiedy ważniejsze stało się to, czego oczekują inni. Albo kiedy uczyłam się być dzielna. Lata pogoni, przymusu, wymagań, ocen, krytyki" - zaczęła Joanna Racewicz swój wpis.

Joanna Racewicz świętuje urodziny syna i wspomina męża. "Na zawsze. Oboje" [FOTO]
Joanna Racewicz świętuje urodziny syna i wspomina męża. "Na zawsze. Oboje" [FOTO]
Racewicz
Joanna Racewicz i jej symboliczny ślub

Potem Joanna Racewicz wyjaśniła, że ten symboliczny ślub, na który założyła piękną, białą suknię to zwieńczeniem specjalnego projektu, w który się zaangażowała. Racewicz podkreśliła, że to doświadczenie rozpoczęło się od spotkania z kobietami, które nie próbowały jej zmieniać, lecz pomogły w odnalezieniu własnej tożsamości. "Symboliczny Ślub ze Sobą. Moja najpiękniejsza ceremonia. Moment, w którym pierwszy raz od lat możesz powiedzieć: «Wybieram siebie». Ta chwila zostawia spokój. Czułość. Łagodność. Poczucie bezpieczeństwa. Obietnice, że będziesz po swojej stronie. Jeśli czujesz, że od lat troszczysz się o świat, tylko nie o własne dobro - może teraz już czas, żeby wrócić do domu. Do samej siebie" - napisała.

Joanna Racewicz o medycynie estetycznej. "Łatwo być oprawcą dla własnego wyglądu"
Joanna Racewicz o medycynie estetycznej. "Łatwo być oprawcą dla własnego wyglądu"

Mężczyźni Joanny Racewicz

Joanna Racewicz była żoną oficera BOR Pawła Janeczka, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Ma syna Igora. Od jakiegoś czasu dziennikarka jest prawdopodobnie w nowym związku, ale nie poinformowała o tym oficjalnie. Czasem w jej mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia, sugerujące, że ma ukochanego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ceremoniaślubJoanna Racewicz
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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