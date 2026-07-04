Joanna Racewicz wzięła ślub i pokazała zdjęcie. "Ja. Panna Młoda" [FOTO]

Dziennikarka Joanna Racewicz ogłosiła, że wzięła ślub. Celebrytka opublikowała wyjątkowy wpis. Na instagramowym profilu Racewicz pojawił się materiał ze ślubu, który wzięła... sama ze sobą. Odziana w białą suknię celebrytka wyznała internautom, iż zdecydowała się na ten wyjątkowy krok po długiem czasie odnajdywania siebie na nowo.

Joanna Racewicz: nie wiem, kiedy zaczęłam od siebie odchodzić

"Ja. Panna młoda. Dość dorosła. Na własnym ślubie. Sama ze sobą. Prawdziwa. Zdziwieni? Doskonale rozumiem. Więc - po kolei: Nie wiem, kiedy zaczęłam od siebie odchodzić. Może wtedy, kiedy ważniejsze stało się to, czego oczekują inni. Albo kiedy uczyłam się być dzielna. Lata pogoni, przymusu, wymagań, ocen, krytyki" - zaczęła Joanna Racewicz swój wpis.

Joanna Racewicz i jej symboliczny ślub

Potem Joanna Racewicz wyjaśniła, że ten symboliczny ślub, na który założyła piękną, białą suknię to zwieńczeniem specjalnego projektu, w który się zaangażowała. Racewicz podkreśliła, że to doświadczenie rozpoczęło się od spotkania z kobietami, które nie próbowały jej zmieniać, lecz pomogły w odnalezieniu własnej tożsamości. "Symboliczny Ślub ze Sobą. Moja najpiękniejsza ceremonia. Moment, w którym pierwszy raz od lat możesz powiedzieć: «Wybieram siebie». Ta chwila zostawia spokój. Czułość. Łagodność. Poczucie bezpieczeństwa. Obietnice, że będziesz po swojej stronie. Jeśli czujesz, że od lat troszczysz się o świat, tylko nie o własne dobro - może teraz już czas, żeby wrócić do domu. Do samej siebie" - napisała.

Mężczyźni Joanny Racewicz

Joanna Racewicz była żoną oficera BOR Pawła Janeczka, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Ma syna Igora. Od jakiegoś czasu dziennikarka jest prawdopodobnie w nowym związku, ale nie poinformowała o tym oficjalnie. Czasem w jej mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia, sugerujące, że ma ukochanego.