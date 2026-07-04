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Anna Mucha ogłosiła odwołanie spektakli. Po znanego aktora przyjechała karetka

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
38 minut temu
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Mucha
Anna Mucha ogłosiła odwołanie spektakli. Po znanego aktora przyjechała karetka/AKPA
Anna Mucha w mediach społecznościowych poinformowała o tym, że spektakle, w których gra i które miały zostać wystawione w najbliższym czasie, zostały odwołane. Po jego kolegę z zespołu, znanego aktora, przyjechała karetka. Co się stało?

Anna Mucha ogłosiła odwołanie spektakli

Anna Mucha zamieściła w mediach społecznościowych informację o tym, że spektakle, w których gra, zostały odwołane. Jeśli ktoś chciał obejrzeć sztukę "O mało co" w Poznaniu lub Bydgoszczy musi zmienić plany.

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Po aktora przyjechała karetka

Decyzja ta była spowodowana nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia jednego z aktorów, który występuje z Anną Muchą w tym spektaklu. Chodzi o Michała Sitarskiego. Jego stan zdrowia był najwyraźniej na tyle niepokojący, że przyjechała po niego karetka.

Które spektakle zostały odwołane?

Kochani widzowie. Niestety z przyczyn obiektywnych i niezależnych jesteśmy zmuszeni odwołać jutrzejsze i niedzielne spektakle "O mało co" w Poznaniu i Bydgoszczy! - napisała Anna Mucha w mediach społecznościowych.

Nie wiadomo, co dokładnie dolega znanemu aktorowi. Anna Mucha nie zdradziła powodu interwencji medyków. Nie wiadomo również, jak obecnie czuje się aktor. Wrócimy do Was jak najszybciej. A Michałowi życzymy zdrowia! - napisała aktorka.

Kim jest Michał Sitarski?

Michał Sitarski to aktor, którego widzowie znają nie tylko z teatru, ale i znanych seriali. Grał w takich produkcjach jak "Egzamin z życia", "Singielka", "BrzydUla 2" oraz "Przystań". O aktorze głośno zrobiło się, gdy poślubił Natalię Sitarską. Aktorka występuje w serialu "M jak miłość". Między nią i Sitarskim jest 20 lat różnicy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieAnna Muchamichał sitarskiodwołany spektakl
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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