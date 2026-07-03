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Damian i Marta z "Love is blind" nie są już parą. "Błędem było..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
51 minut temu
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Damian
Damian i Marta z "Love is blind" nie są już parą. "Błędem było..."/Netflix
Damian i Marta z "Love is Blind" nie są już parą. W najnowszym wywiadzie, który z mężczyzną przeprowadził jego kolega z programu Kamil Uno, padły dosyć gorzkie słowa. Co stało się przyczyną rozpadu tego związku? Damian wspomniał m.in. o wspólnym zamieszkaniu.

Marta Frymer i Damian Gawron byli ulubioną parą wielu widzów i internautów, którzy śledzili losy uczestników pierwszej polskiej edycji "Love is Blind". Reality show obydwoje opuścili jako mąż i żona.

Marta i Damian z "Love is blind" rozstali się

Nie pojawili się jednak w odcinku "Reunion", w którym wszystkie pary zdradzały, co dzieje się u nich obecnie. Potem zamieszczali w sieci zdawkowe oświadczenia, z których wynikało, że próbują walczyć o swój związek i uczestniczą w terapii.

Damian z "Love is blind" wydał oświadczenie. "Mamy problemy małżeńskie" [WIDEO]
Damian z "Love is blind" wydał oświadczenie. "Mamy problemy małżeńskie" [WIDEO]

Teraz na jaw wyszło, że związek Marty i Damiana z "Love is blind" to już przeszłość. W najnowszym wywiadzie mężczyzna wyznał, że się rozstali. Niestety się nie udało - powiedział w podcaście "W ciemno".

Damian z "Love is blind" mówi, co się stało

Wyjaśnił także, co było powodem rozpadu ich relacji. Pewnie rozmawiając o tym nawet godzinę, dwie albo pięć, nie będę w stanie obiektywnie przedstawić dlaczego. Przedstawiam jedną stronę medalu tak naprawdę, swoją. (...) Okazało się, że miłość to troszeczkę za mało. (...) To jest do trzymania tego fundamentu, ale w naszym przypadku okazało się trochę za mało - tłumaczył Damian.

Stwierdził, że nie dobrali się z Martą a miłość według niego jest "ślepa, głucha i głupia". I trochę niedorobiona i w ogóle jakaś dziwna. I ciężka, i niedomyta - wyznał Damian. Dalej mówił o powodzie rozpadu tej relacji.

Czy Marta i Damian mają kontakt?

Myślę, że dużym błędem było zamieszkanie ze sobą. To przyznała też nasza terapeutka - powiedział. Przyznał, że obydwoje z Martą zerwali kontakt. Minimalny kontakt mamy, ale tak jakby weszliśmy w kontakt tylko w potrzebie. Załatwiamy jakieś sprawy formalne. Taki kontakt jak ty masz z listonoszem - wyjawił.

Dodał, że duży wpływ na ich relację miało środowisko. Emisja programu, jego zdaniem, również nie pomogła w utrzymaniu tego związku. Mieliśmy problemy przed premierą programu. Sam program nam dołożył, niestety. (...) Pojawiły się nowe problemy, których nie potrafiliśmy przeskoczyć. (...) Na Martę na pewno bardziej wpływa opinia innych i to, co myślą inni. Ma też większą rodzinę, więc dosyć mocno uderzyło to w nią. (...) Wydaje mi się, że gdyby nie premiera, to bylibyśmy razem - mówił Damian.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: rozstanielove is blindmarta i damiandamian gawron
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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