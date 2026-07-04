Nowy duet w "Dzień dobry TVN". Widzowie zaskoczeni

Zmiana jest związana z niedawnym odejściem z programu Macieja Dowbora, który przez tworzył ekranowy duet z Sandrą Hajduk. Maciej Dowbor ogłosił swoją decyzję 25 czerwca.

Maciej Dowbor zrezygnował z "Dzień dobry TVN"

Czasem trzeba ze strefy komfortu wyjść i czasem na zmiany w życiu trzeba postawić. Czasami te zmiany pojawiają się, bo są bardzo nam potrzebne. Prawda? - powiedziała Sandra Hajduk, zwracając się do Macieja Dowbora pod koniec czwartkowego wydania "Dzień Dobry TVN". Wywołujesz mnie teraz? - zapytał Dowbor, dziękując gościom za udział w programie. - Sandra wywołała mnie do tablicy. Czasem trzeba też podejmować decyzje, kiedy chce się iść swoją drogą. Parę miesięcy temu ja podjąłem decyzję, że pożegnam się pod koniec tego sezonu z "Dzień dobry TVN" - powiedział prezenter, zwracając się do widzów. - Właśnie dzisiaj nastąpił ten dzień, kiedy po raz ostatni mogę wam powiedzieć "Dzień Dobry TVN" - kontynuował.

Marcin Sawicki o debiucie u boku Sandry Hajduk w "Dzień dobry TVN"

Dzisiaj jestem w studiu "Dzień dobry TVN" i prowadzę program. To mi się rzadko zdarza. Jest to duży wysiłek, duży stres - mówił Marcin Sawicki na opublikowanym w sieci nagraniu. Co ważne, w tym wyjątkowym dniu mógł liczyć na wsparcie ekranowej towarzyszki. Jak się okazało, Sawicki wypadł bardzo pozytywnie. "Tego się nie spodziewałam, klasa!", "Super fajny duet! Pan Marcin świetnie się sprawdza w roli prowadzącego", "Dobrze się go słucha i ogląda", "Bardzo pozytywny prowadzący i tworzą z Sandrą zgrany duet.

Kim jest nowy partner Sandry Hajduk w "Dzień dobry TVN"?

W związku z decyzja Macieja Dowbora produkcja programu musiała poszukać nowego, antenowego partnera dla Sandry Hajduk. W sobotni poranek Sandra Hajduk i Marcin Sawicki przywitali widzów, zapowiadając kolejne tematy programu. Był to ich pierwszy wspólny występ w roli prowadzących "Dzień dobry TVN", a widzowie mogli przekonać się, jak nowy duet odnajduje się przed kamerami. Marcin Sawicki od dłuższego czasu jest związany z porannym magazynem TVN. Widzowie znają go przede wszystkim z materiałów reporterskich i wywiadów, jednak coraz częściej pojawia się także w roli współprowadzącego. Na razie stacja nie poinformowała, czy Sandra Hajduk i Marcin Sawicki będą tworzyć stały duet.