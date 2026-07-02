Piotr Kędzierski wziął udział w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Mimo, że nie szło mu najlepiej, głosami widzów przechodził do kolejnych odcinków tanecznego show Polsatu. Tuż przed finałowym starciem postanowił zrezygnować z dalszego udziału.

Tak Piotr Kędzierski pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami"

Szanowni państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom taneczny. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej nauczycielki niż Magda Tarnowska. Pani Magda zmierzyła się z bardzo trudnym wyzwaniem. Dziękuję za pokazanie mi, że niemożliwe nie istnieje. Ten program służy rozrywce, dla mnie każdy odcinek był małym finałem. Myślę, że półfinał to dobry moment, by powiedzieć: dziękuję - tłumaczył swoją decyzję.

Piotr Kędzierski powróci do Polsatu

Choć nie wziął udziału w starciu o Kryształową Kulę, jesienią wróci na antenę Polsatu. Jak donoszą media będzie prowadzącym nowy program tej stacji. Edward Miszczak jest zadowolony z tego, jak widzowie Polsatu przyjęli Kędziora w "Tańcu z gwiazdami", zaufał mu i chce dalej na niego stawiać. Niewykluczone jednak, że prowadzących nowy teleturniej będzie więcej. Zdjęcia zaczynają się już na początku lipca - mówi w rozmowie z Plejadą osoba związana z Polsatem.

Jaki teleturniej poprowadzi Piotr Kędzierski?

Oprócz Piotra Kędzierskiego pod uwagę brani byli także Rafał Brzozowski oraz Krzysztof "Jankes" Jankowski. Nowy program, który najprawdopodobniej poprowadzi Piotr Kędzierski nosi nazwę "Hitster".

To teleturniej muzyczny oparty na grze towarzyskiej. Jest już hitem w takich krajach jak Wielka Brytania, USA, Hiszpania oraz Kanada. Teleturniej ten to starcie dwóch zespołów złożonych z przedstawicieli różnych pokoleń (uczestnikami będą osoby znane).

W kilku rundach gry układają największe hity muzyczne ostatnich dziesięcioleci – od popu, przez rock, po największe krajowe hity – na osi czasu. Zwycięzcy trafiają do finału, gdzie gra toczy się już o nagrodę pieniężną, która będzie przekazana na cel charytatywny. Producentem teleturnieju jest Fremantle.