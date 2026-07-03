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Marta z "Love is Blind" skomentowała wywiad męża. Jedno wymowne zdanie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:35
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Marta Frymer
Marta z "Love is blind" skomentowała wywiad Damiana. Jedno wymowne zdanie/Netflix
Damian i Marta byli jedną z ulubionych par widzów, którzy oglądali pierwszą, polską edycję "Love is Blind". Niestety ten związek nie przetrwał próby czasu. Damian opowiedział o rozpadzie małżeństwa w rozmowie z kolegą z programu. Teraz również Marta zdecydowała się skomentować to, co powiedział jej mąż. Zrobiła to jednym wymownym zdaniem.

Damian i Marta z "Love is Blind" nie są już razem

Marta Frymer i Damian Gawron to jedna z par, która poznała się w pierwszej, polskiej edycji programu "Love is Blind". Wielu widzów i internautów mocno im kibicowało. Niestety, jak wynika z wywiadu, którego udzielił Damian, ten związek to już przeszłość.

Damian i Marta z "Love is blind" nie są już parą. "Błędem było..."
Damian i Marta z "Love is blind" nie są już parą. "Błędem było..."

Problemy w związku Marty i Damiana z "Love is Blind"

W podcaście "W ciemno", który mężczyzna prowadzi razem z kolegą z programu, czyli Kamilem "Uno", wyznał, że choć początki jego relacji z Martą były jak z bajki, pojawiły się problemy nie do przejścia. Obydwoje w międzyczasie nie pojawili się w odcinku "Reunion", który podsumowywał to, co wydarzyło się przez rok po nagraniu programu a w sieci zamieścili oświadczenia, z których wynikało, że biorą udział w terapii małżeńskiej.

"Miłość to troszeczkę za mało"

Niestety się nie udało. [...] Pewnie rozmawiając o tym nawet godzinę, dwie albo pięć, nie będę w stanie obiektywnie przedstawić dlaczego. Przedstawiam jedną stronę medalu tak naprawdę, swoją. [...] Okazało się, że miłość to troszeczkę za mało. [...] To jest do trzymania tego fundamentu, ale w naszym przypadku okazało się trochę za mało. [...] Uważam, że nie dobraliśmy się jednak. [...] Miłość jest ślepa, głucha i głupia. I trochę niedorobiona i w ogóle jakaś dziwna. I ciężka, i niedomyta - mówił w podcaście Damian.

Marta z "Love is Blind" odpowiada na słowa męża

Jego zdaniem niezbyt dobrym pomysłem było zamieszkanie razem, co potwierdziła także terapeutka. Mieliśmy problemy przed premierą programu. Sam program nam dołożył, niestety. (...) Pojawiły się nowe problemy, których nie potrafiliśmy przeskoczyć. (...) Na Martę na pewno bardziej wpływa opinia innych i to, co myślą inni. Ma też większą rodzinę, więc dosyć mocno uderzyło to w nią. (...) Wydaje mi się, że gdyby nie premiera, to bylibyśmy razem - tłumaczył Damian. Wyznał też, że nie utrzymują kontaktu.

Marta Frymer nie pozostała obojętna i skomentowała wywiad, którego udzielił Damian, w swoich mediach społecznościowych. Zrobiła to jednym, wymownym zdaniem. Prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją - napisała.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: love is blinddamian gawronmarta frymer
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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