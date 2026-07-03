Damian i Marta z "Love is Blind" nie są już razem

Marta Frymer i Damian Gawron to jedna z par, która poznała się w pierwszej, polskiej edycji programu "Love is Blind". Wielu widzów i internautów mocno im kibicowało. Niestety, jak wynika z wywiadu, którego udzielił Damian, ten związek to już przeszłość.

Problemy w związku Marty i Damiana z "Love is Blind"

W podcaście "W ciemno", który mężczyzna prowadzi razem z kolegą z programu, czyli Kamilem "Uno", wyznał, że choć początki jego relacji z Martą były jak z bajki, pojawiły się problemy nie do przejścia. Obydwoje w międzyczasie nie pojawili się w odcinku "Reunion", który podsumowywał to, co wydarzyło się przez rok po nagraniu programu a w sieci zamieścili oświadczenia, z których wynikało, że biorą udział w terapii małżeńskiej.

"Miłość to troszeczkę za mało"

Niestety się nie udało. [...] Pewnie rozmawiając o tym nawet godzinę, dwie albo pięć, nie będę w stanie obiektywnie przedstawić dlaczego. Przedstawiam jedną stronę medalu tak naprawdę, swoją. [...] Okazało się, że miłość to troszeczkę za mało. [...] To jest do trzymania tego fundamentu, ale w naszym przypadku okazało się trochę za mało. [...] Uważam, że nie dobraliśmy się jednak. [...] Miłość jest ślepa, głucha i głupia. I trochę niedorobiona i w ogóle jakaś dziwna. I ciężka, i niedomyta - mówił w podcaście Damian.

Marta z "Love is Blind" odpowiada na słowa męża

Jego zdaniem niezbyt dobrym pomysłem było zamieszkanie razem, co potwierdziła także terapeutka. Mieliśmy problemy przed premierą programu. Sam program nam dołożył, niestety. (...) Pojawiły się nowe problemy, których nie potrafiliśmy przeskoczyć. (...) Na Martę na pewno bardziej wpływa opinia innych i to, co myślą inni. Ma też większą rodzinę, więc dosyć mocno uderzyło to w nią. (...) Wydaje mi się, że gdyby nie premiera, to bylibyśmy razem - tłumaczył Damian. Wyznał też, że nie utrzymują kontaktu.

Marta Frymer nie pozostała obojętna i skomentowała wywiad, którego udzielił Damian, w swoich mediach społecznościowych. Zrobiła to jednym, wymownym zdaniem. Prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją - napisała.