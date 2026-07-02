Jesienią na antenę Polsatu wróci "Taniec z Gwiazdami". Kolejna edycja zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wiadomo już, że jury tanecznego show Polsatu opuściła Ewa Kasprzyk. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi. Według niepotwierdzonych wiadomości może to być Anna Mucha lub Agata Kulesza.

"Taniec z Gwiazdami". Oni wystąpią w nowej edycji

Polsat powoli odsłania karty i ujawnia nazwiska tych, którzy wystąpią w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo już, że będą to:

Helena Englert

Andrzej Rosiewicz

Marta "Mandaryna" Wiśniewska

Piotr "Guma" Gumulec

Aktor z "M jak miłość" w "Tańcu z Gwiazdami"

Do tej czwórki dołączy również aktor z serialu "M jak miłość". To właśnie jego uczestnictwo potwierdzono na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" w mediach społecznościowych. Będzie to Krzysztof Kwiatkowski.

Kim jest Krzysztof Kwiatkowski?

W rodzinie "Tańca z gwiazdami" powitamy jesienią Krzysztofa Kwiatkowskiego. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, znany z takich produkcji jak "Hotel 52", "Pierwsza Miłość" czy "M jak Miłość", a także uczestnik siódmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", tym razem stanie nie na deskach teatru, a na naszym parkiecie - czytamy na profilu "Tańca z Gwiazdami".

Krzysztof Kwiatkowski jest synem producenta muzycznego i teatralnego Leszka Kwiatkowskiego. W 2006 występował w zespole Chris Peter Band. Debiutował w spektaklu Sylviane Dupuis "Drugi upadek albo Godot, Akt III" w reżyserii Jacka Jabrzyka u boku Jerzego Stuhra oraz Jerzego Treli.