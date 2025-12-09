Nie żyje Paweł Hartlieb. Był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej

Paweł Hartlieb zmarł 3 grudnia w wieku 51 lat. Był aktorem i jednym z członków grupy artystycznej Kwartet Szafa Gra. Prywatnie był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej i ojcem jej syna Antoniego.

Podano szczegóły pogrzebu Pawła Hartlieba

Teraz poinformowano o szczegółach pogrzebu Pawła Hartlieba. Informacje te podała Fundacja Dla Gawędy. W sieci zamieszczono specjalne oświadczenie, w którym pojawiły się wszelkie informacje oraz nekrolog.

Paweł Hartlieb zostanie pochowany w czwartek, 18 grudnia na cmentarzu Bródnowskim. Ceremonia rozpocznie się o godz. 14:00. W imieniu Rodziny informujemy, że uroczystości pogrzebowe Pawła Hartlieba rozpoczną się w czwartek, 18 grudnia 2025 r. o godzinie 14.00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Wincentego à Paulo w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie - czytamy.

Kim był Paweł Hartlieb?

Paweł Hartlieb odszedł 3 grudnia. Swoja karierę rozpoczynał w 1994 roku, gdy dołączył do Studia Artystycznego "Metro" przy Teatrze Buffo. Pracował tam do 2002 roku. Współtworzył również Kwartet Szafa Gra. To jego dawni koledzy z zespołu jako pierwsi poinformowali, że nie żyje.

Dzisiaj odszedł Paweł Hartlieb... Poznaliśmy się w Teatrze Buffo, gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach. Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu, mając inne plany na życie... Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju - napisali.