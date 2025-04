Tomasz Jakubiak od wielu miesięcy zmaga się z nowotworem dwunastnicy. Przechodzi intensywne leczenie, ma za sobą chemioterapie i operacje. Był w szpitalach w Polsce i w Izraelu. Teraz jest w Atenach, gdzie przewieziono go karetką.

Moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. kilometrów - powiedział.

Fani ruszyli z pomocą

Nikt za bardzo nie wie, o co chodzi z tą chorobą, a nagrywam ten filmik, ponieważ muszę ruszyć z kolejną zbiórką, bo nie chcę zostać w Grecji. Będę wdzięczny i kocham was - tłumaczył Tomasz Jakubiak. Uruchomiono już zbiórkę. Kucharz musi zgromadzić 1 mln zł na leczenie. Fani jak zwykle nie zawiedli. Po jednym dniu na koncie zbiórki jest pół miliona złotych.

Reklama

Reklama

Dorota Szelągowska do hejterów

Link do zbiórki na leczenie Tomasza Jakubiaka udostępniła jego koleżanka z "MasterChefa", Dorota Szelągowska. w social mediach zwróciła się także do hejterów. Dzień dobry państwu. Wklejam link do zbiórki na leczenie Tomka Jakubiaka. Tomek w tej chwili jest w Atenach. Trzeba go postawić na nogi, żeby mógł wrócić do Izraela albo żeby mógł kontynuować leczenie w Atenach. To jest ku*ewska choroba. I tak powiem właśnie to słowo - rozpoczęła Szelągowska w filmiku na InstaStories.

Wiem, co się dzieje w różnych komentarzach. Fajnie by było, gdyby nikt nie odbierał nikomu możliwości leczenia. Nie macie pojęcia, jak to wygląda drodzy hejterzy, więc zamiast hejtować po prostu zniknijcie, przynajmniej w takich sytuacjach - podsumowała dobitnie.