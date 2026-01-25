Arkadiusz Jakubik to aktor znany m.in. z takich filmów jak "Kler", "Drogówka" czy "Wołyń. Zagrał również w takich serialach jak "Klangor" czy "Informacja zwrotna". Prywatnie aktor jest ojcem syna Jana.

Arkadiusz Jakubik pochwalił się synem

To właśnie jego sukces świętował i pochwalił się nim w sieci. Jan Jakubik poszedł w ślady znanego ojca i również jest aktorem. Arkadiusz Jakubik pojawił się na premierze spektaklu w Teatrze Śląskim w Katowicach. To właśnie w tej sztuce zagrał Jan. To przedstawienie w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, które poświęcone jest postaci Caravaggia.

Reklama

"Ojcowska duma rozpiera"

Arkadiusz Jakubik pochwalił się sukcesem syna w sieci. "Wczoraj byłem na premierze synka w Teatrze Śląskim w Katowicach. Znakomity spektakl Agaty Dudy-Gracz o Caravaggiu. Ojcowska duma rozpiera" - napisał dumny tata. Do wpisu w mediach społecznościowych dołączone zostało zdjęcie z premiery oraz kadr, na którym Arkadiusz Jakubik pozuje razem z synem.

Kim jest Jan Jakubik?

Jan Jakubik poza tym, że jest synem Arkadiusza Jakubika, jest również studentem Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi. Na koncie ma już kilka ważnych ról. Zagrał w serialu "Infamia" wyprodukowanym przez Netflix. Można go również oglądać w "Na Wspólnej" na antenie TVN.

Spektakl, w którym gra syn Arkadiusza Jakubika to "Między nogami Leny, czyli «Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny» według Caravaggia" w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Jan Jakubik ma na swoim koncie dwie nagrody za Hamleta/Rosencrantza w spektaklu "Hamlet" oraz za rolę Gbatokai w spektaklu "Festen".