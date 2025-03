Jak co roku Polsat jako pierwszy zorganizuje festiwal na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Impreza odbędzie się w dniach 23-25 maja br. Jak powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Edward Miszczak, który jest dyrektorem programowym Polsatu to będzie "muzyczna rozrywka na najwyższym poziomie".

Polsat SuperHit Festiwal 2025 bez Niny Terentiew

Co roku dyrektorką artystyczną Polsat SuperHit Festiwal była Nina Terentiew. Nawet wówczas, gdy dyrektorem programowym stacji został Edward Miszczak, to właśnie "caryca telewizji" jak nazywano jego poprzedniczkę, opiekowała się tą imprezą. Teraz jej miejsce zajmie ktoś inny. Będzie to Katarzyna Wajda.

Reklama

Sopockie festiwale są obecne na antenie Polsatu już od ponad dwóch dekad i cieszymy się, że możemy kontynuować tę piękną tradycję. Jednocześnie jednak wsłuchujemy się w oczekiwania i potrzeby naszych widzów, a odpowiedzią na nie jest Polsat Hit Festiwal w nowej, odświeżonej formule. Mamy dla widzów jeszcze wiele niespodzianek, które będziemy sukcesywnie ujawniać - mówi w rozmowie z portalem.

Polsat SuperHit Festiwal 2025. Program imprezy

Pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2025 odbędzie się jubileusz zespołu Feel. Wraz z nim na scenie pojawi się Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Nie zabraknie również plebiscytu na Radiowy Przebój Roku. Zaśpiewają m.in. Oskar Cyms, Bletka i Gibbs, Wiktory Dyduła, Smolasty czy bryska. Swój jubileusz (30-lecie albumu "Kamień") obchodzić będzie Kayah, planowane są duety z Krzysztofem Kiljańskim czy Dawidem Kwiatkowskim.

Drugi dzień Polsat SuperHit Festiwal 2025 to 50-lecie Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcz. Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Doda, Wojciech Gąssowski, Gabriel Fleszar czy Kuba Badach. Sebastian, syn Seweryna Krajewskiego przygotuje na ten wieczór nowe aranżacje przebojów ojca. Zaśpiewają je Maryla Rodowicz, Andrzej Lampert czy Piotr Cugowski.

Po roku przerwy do Opery Leśnej w ramach Polsat SuperHit Festiwal 2025 wróci kabareton. Na scenie pojawią się m.in. Kabaret Młodych Panów, Ani Mru Mru czy Neo-Nówka.