Agnieszka Woźniak-Starak w czerwcu odeszła z TVN

Agnieszka Woźniak-Starak to prezenterka, która przez ostatnich kilka lat pracowała w stacji TVN. Była m.in. prowadzącą "Dzień dobry TVN" oraz program "Mam Talent!". W czerwcu oficjalnie ogłosiła, że rozstaje się ze stacją ze względu na potrzebę zmian.

Reklama

Po 13 latach Agnieszka Woźniak-Starak wraca do TVP

W październiku Agnieszkę Woźniak można było zobaczyć na kanapie "Pytania na śniadanie" w TVP2. Był to jej pierwszy występ po 13 latach, gdy odeszła ze stacji. W latach 2010-2012 Agnieszka Woźniak-Starak była jedną z prowadzących ten program.

Super tu być. Wczoraj próbowałam policzyć i minęło chyba 13 lat. Czuję się świetnie, jesteśmy w nowym budynku, który widzę pierwszy raz - mówiła wówczas na antenie TVP2. W połowie listopada pojawiły się pierwsze plotki o tym, że Agnieszka Woźniak-Starak na stałe wróci do TVP.

Z kim Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Pytanie na śniadanie"?

We wtorkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" oficjalnie potwierdzono, że już 24 grudnia, czyli w Wigilię zadebiutuje w nowym składzie śniadaniówki. Wiadomo, z kim prezenterka poprowadzi program. Będzie to Robert Stockinger.