W 10. odcinku 14. edycji "Top Model" uczestnicy wzięli udział w fashion week w Dublinie. Od ich występów zależało, czy zasłużą na miejsce w finale. Mieli zakwalifikować się do jak największej liczby pokazów mody.

Wyniki fashion week w Dublinie

Oto wyniki castingów uczestników "Top Model" do pokazów mody, które dostali w Dublinie. Yaritza Reyes-Zmysłowska dostała zaproszenie do udziału w 5 pokazach mody. Monika Antosz zdobyła angaż na 3 pokazy, Michał Kot - 2 pokazy, Mateusz Król - 3 pokazy, Joanna Madejska - 4 pokazy, Eva Pietruk - 2 pokazy, Emilia Weltrowska - 4 pokazy.

Eliminacja w "Top Model"

Jak co tydzień, kulminacyjnym momentem odcinka "Top Model" była eliminacja. Tym razem decyzja jury zaskoczyła zarówno widzów, jak i samych uczestników. Z programem miał pożegnać się Michał, jeden z ulubieńców publiczności. "Próbowałam. Wiesz, jak o ciebie walczyłam, ale przyszedł ten moment..." powiedziała Joanna Krupa, żegnając się z modelem. Jednak chwile później nastąpił zwrot akcji.

Kluczowa decyzja Michała Piróga

Michał Piróg, który, jak co tydzień, miał możliwość przywrócenia jednego z wyeliminowanych uczestników do programu. Tym razem postanowił z niej skorzystać. "Nie zawiedziemy projektantów, Michał pójdzie w pokazie!" - ogłosił Michał Piróg, przywracając młodego modela do rywalizacji.

Burza po decyzji jury

"Decyzja jury dno. Wywalić tak dobrego uczestnika. Na szczęście Pan Michał Piróg zrobił to co trzeba! Kamień z serca"; "Kibicuję Michałowi bardzo, świetny facet bardzo profesjonalnie podchodzi do tego, co robi, ma prezencję i nadaje się na modela"; "Parodia"; "To chyba jakiś żart... jak dobrze, że Michał go przywrócił", "Błagam Was! Co to ma być? Jak długo Ewa będzie przechodzić dalej? To jest jakieś nieporozumienie"; "Żenada…już na tym etapie powinni głosować widzowie…bo jury to widać już się wypaliło…" - napisali internauci w mediach społecznościowych.