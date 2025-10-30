Po 15 odszedł z TVP. Czym zajmował się Tomasz Tylicki?

Po 15 latach Tomasz Tylicki, bo o nim mowa, postanowił rozstać się z TVP. Prezenter był m.in. prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Na początku 2024 roku stworzył duet z Beatą Tadlą w śniadaniówce TVP. Potem u boku prezenterki zastąpił go Robert El Gendy.

Tomasz Tylicki prowadził również koncerty okolicznościowe stacji. Pracował w TVP również jako wydawca i specjalista ds. reklamy. W sierpniu br. ogłosił, że rozstaje się ze stacją. Po 15 latach podjąłem decyzję o zamknięciu ważnego etapu w moim życiu i zakończeniu współpracy z Telewizją Polską - poinformował wówczas Tomasz Tylicki.

Przez te lata pracowałem przed kamerą jako dziennikarz: reporter i prowadzący, ale również za kulisami: w roli wydawcy i specjalisty od reklamy. To był czas intensywnej nauki, rozwoju zawodowego i spotkań z ludźmi, którzy są mistrzami w swoim fachu - pisał prezenter.

Z TVP do Polsatu. Czym będzie się zajmował Tomasz Tylicki?

Wówczas nie wiadomo było, gdzie zamierza pracować Tomasz Tylicki. Teraz wszystko stało się jasne. Na początku października Tylicki dołączył do stacji Polsat. Nie będzie tam pojawiał się na wizji. Będzie pracował na stanowisku specjalisty ds. lokowania produktów w programie "Halo tu Polsat". Zajmie się m.in. akcjami sponsorowanymi. Poinformowała o tym w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl producentka programu Ewa Baj.

Kim jest Tomasz Tylicki?

Tomasz Tylicki pochodzi z Olsztyna. Jest dziennikarzem, prezenterem telewizyjnym a także DJ-em. To absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Swoją karierę rozpoczynał od pracy w TVP Olsztyn. Współpracował również z TVN i Polsatem. Przez ostatnie 15 lat pracował w TVP, teraz przechodzi do Polsatu.

Prywatnie Tomasz Tylicki jest partnerem Aleksandry Grysz, z którą ma syna Tymka. Nie jest to pierwsze dziecko prezentera. Tomasz Tylicki ma również córkę z poprzedniego związku.