Anna Mucha to aktorka, która znana jest widzom głównie z roli Magdaleny Marszałek, którą gra w serialu "M jak miłość". Celebrytka grała również w takich filmach jak "Panna Nikt", "Młode wilki 1/2", "Korczak" czy "Lista Schindlera".

Prywatne życie Anny Muchy. Kto odegrał w nim ważną rolę?

W 2009 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami". Partnerował jej Rafał Maserak. Aktorka zatańczyła z Rafałem Maserakiem. Aktorka wygrała wówczas program i zdobyła Kryształową Kulę. O jej życiu prywatnym wiadomo niewiele. Anna Mucha zdradziła, kiedyś, że to dziadkowie odegrali w jej wychowaniu ogromną rolę.

Babcia Irena była kierowniczką sklepu mięsnego a dziadek służył w wojsku. To oni byli podporą dla niej i jej mamy. O relacji z babcią Anna Mucha wiele razy mówiła, że jest pełna zrozumienia i wsparcia. Kobieta odeszła kilka lat temu.

Anna Mucha pożegnała ważną osobę. O kogo chodzi?

Tymczasem Anna Mucha zamieściła w sieci zdjęcie, najprawdopodobniej drugiej babci. Pożegnała kobietę wpisem: "Dobranoc Babciu..." i dodała do wpisu czarne serduszko. Zablokowała możliwość dodawania komentarzy. "Ps. wiem, że życzycie mi dobrze, dziękuję, ale proszę do mnie nie pisać…" - dopisała w zamieszczonym poście.

Nie tylko Anna Mucha. Kto też pożegnał babcię?

Anna Mucha nie jest jedyna aktorką, która w ostatnich dniach pożegnała babcię. Kilka dni temu Edyta Herbuś poinformowała publicznie, że odeszła jej ukochana babcia Tola. "Toleńko moja najdroższa. Przez całe życie uczyłaś mnie, jak pięknie jest kochać całym sercem" - napisała aktorka.