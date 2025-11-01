30 kwietnia zmarł Tomasz Jakubiak, który przez wiele miesięcy zmagał się z rzadkim nowotworem jelita i dwunastnicy. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła bliskimi oraz fanami cenionego szefa kuchni i jurora "MasterChefa". Tomasz Jakubiak przeszedł kilka operacji, miał wiele serii chemioterapii. Leczył się w Warszawie, Izraelu i w Grecji. W styczniu 2025 r. publicznie poprosił o pomoc finansową, organizując zbiórkę, która spotkała się z ogromnym odzewem. Zebrane pieniądze po jego śmierci zostały przekazana na leczenie chorych dzieci.

"Jak wyleczyć kawałek wyrwanego serca?"

1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, Polacy wspominają swoich zmarłych bliskich. Z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiło się wiele poruszających wpisów, w tym jeden autorstwa Joanny - siostry Tomasza Jakubiaka. Joanna Jakubiak opublikowała na Instagramie filmik, w którym pokazała różne momenty z życia Tomasza - począwszy od ich wspólnego dzieciństwa. Wraz z nagraniem zamieściła również dłuższą, osobistą wypowiedź. "Mówią, że czas leczy rany… Ale jak czas może wyleczyć kawałek wyrwanego serca. Jak może uleczyć pękniętą duszę? Nie wierzę w to, co mówią. Przecież dosłownie przed chwilą trzymałam Cię za rękę. Ta pustka jest tak wymowna, tak wszechobecna. Czuję ją w całym ciele, widzę w oczach naszej mamy, uśmiechu Twojego synka, słyszę w głosach bliskich. Było Cię zawsze tak dużo — tak intensywnie, tak głośno. Trzydzieści sześć lat byłeś moim bratem. Jak niby czas ma sprawić, że ten brak przestanie boleć?" - napisała Joanna Jakubiak.

"Płaczę. Tęsknię. Kocham"

"Zabieram Cię ze sobą do kuchni. Odtwarzam Twoje przepisy, wertuję nasze książki, oglądam programy. Łapię się każdej możliwości, która trzyma mnie w ułudzie Twojego bycia - tu i teraz. Jakbym mogła siłą woli ten "niebyt" odsunąć od siebie. Jest ciemna, cicha noc. Siedzę i puszczam nasze filmy z dzieciństwa. Płaczę. Tęsknię. Kocham. Oglądam i czekam. Czekam na ten wiatr, co odgoni..." - dodała.