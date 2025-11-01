Słynna modelka Heidi Klum na Halloween 2025 mitologiczną Meduzę. Skomplikowana charakteryzacja gwiazdy trwała ponad 10 godzin. Heidi Klum jest nie do poznania. Jak zwykle towarzyszył jej mąż Tom Kaulitz w dopasowanym w klimacie kostiumie. Przebrał się bowiem za wojownika, który skamieniał pod straszliwym wzrokiem Meduzy.

Impreza haloweenowa u Heidi Klum Meduza zamienia wojownika w kamień, czyli Heidi Klum i jej mąż Tom Kaulitz na Halloween / East News / CJ Rivera
O Meduzie marzyła od lat

Jak mówi modelka, o tym, by przebrać się za Meduzę marzyła od jakiegoś czas. "Naprawdę chciałam mieć poruszające się węże, superbrzydką, superstraszną twarz, naprawdę brzydkie zęby i wyglądać jak olbrzymi grzechotnik. Wszystko jest tutaj ręcznie malowane. Pracowało nad tym około 15 osób i uważam, że wykonali fantastyczną robotę" - powiedziała w wywiadzie dla "E! News" Heidi Klum.

Mistrzyni halloweenowego kostiumu

Heidi Klum podczas poprzednich zabaw halloweenowych była już E.T., Jessicą Rabbit, dominą, Kleopatrą, swoją starszą wersją, wilkołakiem, ludzkimi szczątkami, pawiem, a nawet robakiem. Fani mogą zawsze na nią liczyć. Jej nowe wcielenie na Halloween jest naprawdę imponujące.

Impreza haloweenowa u Heidi Klum Heidi Klum jako Meduza / East News / CJ Rivera

Kultowa impreza halloweenowa

Heidi Klum już po raz 24. zorganizowała imprezę na Halloween. Bal odbył się w Hard Rock Hotel w Nowym Jorku. Jej przyjęcia cieszą się wielką sławą. Bywają na nich tłumy gwiazd, które prześcigają się w pomysłach na przebrania. Do tej pory impreza nie odbyła się tylko dwa razy: w 2012 roku, po tragicznym w skutkach huraganie Sandy, oraz w 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa.