Słynna modelka Heidi Klum na Halloween 2025 mitologiczną Meduzę. Skomplikowana charakteryzacja gwiazdy trwała ponad 10 godzin. Heidi Klum jest nie do poznania. Jak zwykle towarzyszył jej mąż Tom Kaulitz w dopasowanym w klimacie kostiumie. Przebrał się bowiem za wojownika, który skamieniał pod straszliwym wzrokiem Meduzy.

O Meduzie marzyła od lat

Jak mówi modelka, o tym, by przebrać się za Meduzę marzyła od jakiegoś czas. "Naprawdę chciałam mieć poruszające się węże, superbrzydką, superstraszną twarz, naprawdę brzydkie zęby i wyglądać jak olbrzymi grzechotnik. Wszystko jest tutaj ręcznie malowane. Pracowało nad tym około 15 osób i uważam, że wykonali fantastyczną robotę" - powiedziała w wywiadzie dla "E! News" Heidi Klum.

Mistrzyni halloweenowego kostiumu

Heidi Klum podczas poprzednich zabaw halloweenowych była już E.T., Jessicą Rabbit, dominą, Kleopatrą, swoją starszą wersją, wilkołakiem, ludzkimi szczątkami, pawiem, a nawet robakiem. Fani mogą zawsze na nią liczyć. Jej nowe wcielenie na Halloween jest naprawdę imponujące.

Kultowa impreza halloweenowa

Heidi Klum już po raz 24. zorganizowała imprezę na Halloween. Bal odbył się w Hard Rock Hotel w Nowym Jorku. Jej przyjęcia cieszą się wielką sławą. Bywają na nich tłumy gwiazd, które prześcigają się w pomysłach na przebrania. Do tej pory impreza nie odbyła się tylko dwa razy: w 2012 roku, po tragicznym w skutkach huraganie Sandy, oraz w 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa.