Dawid Ogrodnik zagrał wiele świetnych ról w takich filmach jak m.in. "Johnny", "Jesteś Bogiem", "Chce się żyć", "Ostatnia rodzina" czy "Ikar. Legenda Mietka Kosza".

Ten znakomity aktor odwiedził uczestników show "Top Model". Razem przygotowywali wideo dotyczące zerwania z nałogami i promowania zdrowego trybu życia. Nagrodą w tym zadaniu był udział w kampanii społecznej dla Ministerstwa Zdrowia. Wygrali Krzysztof Lib, Michal Kot oraz Yaritza Reyes-Zmysłowska. Aktor w programie opowiedział o swojej walce z paleniem papierosów. "Chciałem się podzielić swoim doświadczeniem i tym moim etapem rezygnacji z nałogu. To był taki moment, w którym przyszła do mnie córka i powiedziała mi: »tato, ty palisz?«. Ja mówię - tak, palę. Ona powiedziała mi: »tato, ale przecież od palenia możesz umrzeć, a ja chcę, żebyś ty był ze mną jak najdłużej». Wtedy jej obiecałem, że tego nie będę robił. Punktem zwrotnym to była moja córka" - zdradził Dawid Ogrodnik.

"Top Model" - kto odpadł z programu?

Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka, Dawid Woliński i Magdalena Fraj wybrali osoby, które pojadą na fashion week do Irlandii. Siedmioro uczestników "Top Model", którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu to: Eva Pietruk, Mateusz Król, Joanna Madejska, Michał Kot, Monika Antosz, Emilia Weltrowska, Yaritza Reyes-Zmysłowska.