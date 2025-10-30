Edyta Herbuś poinformowała w czwartkowy poranek o śmierci swojej babci. Tancerka zamieściła w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym pożegnała ukochaną Tolę.

"Otulona miłością rodziny"

"Toleńko moja najdroższa… Przez całe życie uczyłaś mnie, jak pięknie jest kochać całym sercem. Proszę, naucz mnie teraz, jak mam to zrobić z pękniętym (sercem - przyp. red.). Nasza najukochańsza Tola zasnęła… Odeszła otulona najczulszą miłością rodziny" - przekazała.

"Wyślijmy światełko"

Edyta Herbuś często pokazywała babcię w mediach społecznościowych. Teraz poprosiła fanów, by połączyli się z jej bliskimi w modlitwie podczas pogrzebu kobiety, który odbędzie się o godz. 14:00. "Wiem, że też ją kochaliście… Możemy połączyć się dziś razem w modlitwie. O godz. 14:00 odbędzie się pogrzeb... Wyślijmy jej razem światełko. Niech nasz potężny ANIOŁ pofrunie już sobie do gwiazd. Choć olbrzymia tęsknota nadal rozrywa nam serce…" - napisała.

"Łączyła nas olbrzymia więź"

Tancerka miała wyjątkową relację ze swoją babcią. Pani Tola często gościła na instagramowych zdjęciach Edyty, a czasami towarzyszyła jej nawet na ściankach. "Łączy nas niezwykła więź. Kiedyś to ona pokazywała mi świat, nosząc mnie malutką, przywiązaną chustką przy piersi. Dzięki niej pokochałam przyrodę, nauczyłam się żyć zgodnie z jej rytmami, doceniać przyrodę za mnóstwo dobra, podziwiać za cykliczne piękno" - pisała Edyta Herbuś.