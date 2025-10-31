Eurowizja Junior 2025. Kto będzie reprezentować Polskę?

Już wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji Junior 2025. To Marianna Kłos. W programie "Pytanie na śniadanie" w TVP2 zaprezentowała utwór "Brightest Light", który powalczy o główną wygraną.

Warto przypomnieć, że od 2018 r. wszystkie piosenki, które startują w konkursie Eurowizja Junior mają angielskie tytuły. Artyści wykonują je w dwóch językach - po polsku i po angielsku.

Eurowizja Junior 2025. Co zaśpiewa reprezentantka Polski?

Chciałabym, żeby słuchacze "Brightest Light" poczuli, że zawsze warto wierzyć w siebie i iść za marzeniami - mówi Marianna Kłos, która będzie reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizja Junior 2025.

Eurowizja Junior 2025. Kto stoi za piosenką z Polski?

Utwór, który w tym roku zaśpiewa reprezentantka Polski podczas konkursu Eurowizja Junior 2025, stworzył zespół artystów i twórców. Za melodię odpowiada Jeremi Siejka, Krzysztof Junak (znany również jako Helucze), Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński oraz Brajan Litkowiec. Tekst napisała Paula Roma (Paulina Elżbieta Romaniuk-Jasińska) oraz Jeremi Siejka.

Eurowizja Junior 2025. Kim jest Marianna Kłos?

Marianna Kłos to 12-letnia piosenkarka. Zajęła drugie miejsce w 8. edycji "The Voice Kids". Poza tym, że śpiewa, gra również na fortepianie, uwielbia teatr i pracuje w jednym z warszawskich teatrów muzycznych.

Marianna na reprezentantkę Polski na Eurowizję Junior 2025 została wybrana w czerwcu. Decyzję tę ogłoszono w Dzień Dziecka. Tym razem TVP zrezygnowała z wyboru kandydatki w ramach programu "Szansa na sukces". Decyzja zapadła w ramach wewnętrznego wyboru. Kolejny reprezentant Polski w konkursie Eurowizji Junior ma zostać wybrany w ramach programu "The Voice Kids".