"Barbara i Jan" - pierwszy polski serial fabularny - nakręcono 60 lat temu. Premierę miał w styczniu 1965 r. - "Kiedy zaproponowano mi udział w tej produkcji, nikt jeszcze nie miał pojęcia, co to jest serial. To był wtedy naprawdę egzotyczny gatunek" - opowiadała w jednym z wywiadów Janina Traczykówna, tytułowa Barbara.