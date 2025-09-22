"Taniec z Gwiazdami" ruszył na dobre. W minioną niedzielę 21 września widzowie zobaczyli 2. odcinek tanecznego show Polsatu. Na parkiecie nie zabrakło emocji i zapierających dech w piersiach choreografii. W tym odcinku show z programem pożegnała się Ewa Minge.

Krzysztof Ibisz skradł show. Tak pląsał na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Na pląsy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" skusili się również prowadzący program Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz. Wraz z nimi tańczyli Wojciech Kucina i Julia Suryś. Cała czwórka pląsała w kółko do piosenki Janet Jackson "Miss You Much". Choć wszystkim wychodziło to bardzo profesjonalnie to jednak tylko on skradł show. Mowa rzecz jasna o Krzysztofie Ibiszu.

Internauci zachwyceni Krzysztofem Ibiszem. "Co za kocie ruchy"

Kris co za kocie ruchy- napisał aktor Aleksander Mackiewicz. "Ty to jesteś najlepszy tancerz"; "Najlepszy tancerz to ten najmłodszy Krzysio"; "Panie Krzysztofie jest pan najlepszy jako tancerz" - pisali internauci. Rzeczywiście od pląsów wiecznie młodego Krzysztofa Ibisza trudno jest oderwać wzrok.