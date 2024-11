"Awantura o kasę" po latach powróciła na antenę Polsatu. Odświeżona formuła przyciąga przed ekrany miliony widzów. Program wzbudza coraz większe emocje. Po ostatnim odcinku dużo mówi się o decyzji Krzysztofa Ibisza.

Krzysztof Ibisz uznał błędną odpowiedź w "Awanturze o kasę"? W sieci wrze

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w finałowej rundzie. Drużyna niebieskich grała va banque o imponującą kwotę 20 600 zł. Z czyjego wiersza pochodzi fragment: "Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny"? – brzmiało pytanie zadane przez Krzysztofa Ibisza.

Reklama

Uczestnicy dość szybko skojarzyli nazwisko autorki, jednak pomylili się przy podawaniu imienia polskiej poetki.

Wiesława Szymborska – padła odpowiedź.

Poprawna odpowiedź byłaby Wisława Szymborska – stwierdził Ibisz.

Po chwili jednak uznał odpowiedź drużyny, tym samymzapewniając jej zwycięstwo. Na koniec odcinka "niebiescy" zajęli miejsce mistrzów.

Burza po programie "Awantura o kasę". Widzowie nie mają litości dla Krzysztofa Ibisza

Decyzja prowadzącego "Awantury o kasę" wywołała burzę wśród internautów. "Nie powinna ta odpowiedź być uznana, bo Wisława a Wiesława to inne imiona" – zauważył jeden z widzów. "Lubię ten program, ale dziś to było sporą przesadą. Wisława a Wiesława to dwie różne osoby. To nie powinno być zaliczone i wypaczyło całą grę" – dodała kolejna osoba.

Niektórzy uznali, że poziom wiedzy z odcinka na odcinek jest coraz gorszy. "Uznanie odpowiedzi Wiesława Szymborska, zamiast Wisława Szymborska uważam za nieporozumienie. W "Va Banque" i "1 z 10" byłoby to błędem" – można było przeczytać w komentarzach.