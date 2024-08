Izabella Krzan po kilku latach pracy w TVP pożegnała się ze stacją. Najpierw znalazła zatrudnienie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego a już niebawem pojawi się na antenie TVN Style. Poprowadzi tam wieczorny program pod tytułem "Dobry wieczór".

Taką pasję ma Izabella Krzan. To powrót do dzieciństwa

W rozmowie z Dziennik.pl prezenterka wyznała, że jej "must have" w szafie tej jesieni będą kalosze. Powód? Myślę o tym, kiedy będę na Warmii i będę mogła iść pozbierać grzyby. Stałam się grzybiarą, a właściwie wróciłam z sentymentem do czasów dzieciństwa - mówi Izabella Krzan.

Czy ma swoje ulubione gatunki grzybów?

Nie wiem, czy mam ulubione grzyby, czy grzyba. Natomiast ostatnio pierwszy raz poszłam ze swoim partnerem na grzyby i on powiedział: "Iza ja cię nigdy takiej nie widziałem". Ja dostałam szału, nie patrzyłam na niego tylko na to, gdzie są jakieś kolejne okazy - opowiada Krzan.

Co ta pasja daje prezenterce TVN Style?

Przyznaje, że to zajęcie sprawia, że wraca myślami do czasów dzieciństwa.

Przypomniały mi się te czasy, kiedy chodziłam z dziadkiem, tatą. To dla mnie spokój, relaksacja. Pochodzę z Warmii, żyłam w lesie i wracają mi te sentymenty. Doceniam, że mogę iść na długi spacer i pobyć też sama ze sobą - wyznaje w rozmowie z Dziennik.pl prezenterka.

Dodaje, że po powrocie z lasu, to ona obrabia to, co uzbierała. Woli grzyby marynowane czy suszone?

Tak naprawdę nie wiem czy ja lubię jeść, czy tylko je zbierać?Kiedy mama mówi, że trzeba je zamknąć w słoiku, na zimę to wtedy jej to oddaję i ona działa - mówi Krzan.